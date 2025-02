NFL Biosciences: nouveaux résultats positifs contre le tabagisme

(AOF) - NFL Biosciences (+8,91% à 1,98 euro) annonce aujourd’hui la publication des résultats positifs d’une nouvelle étude de toxicité évaluant des doses extrêmes ainsi que d’un programme associé de génotoxicité et de mutagénicité portant sur NFL-101, son médicament indiqué dans le traitement de l’addiction au tabac. Cette biotech développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, a évalué l’administration de doses plus élevées de NFL-101, avec des administrations quotidiennes après les administrations hebdomadaires du programme précédent.

Les résultats de cette nouvelle étude "mettent en évidence un profil de sécurité nettement supérieur à celui des traitements actuellement disponibles", alors que l'étude Cesto 2 a démontré une efficacité comparable à celle de la varénicline (Champix) et supérieure à celle des substituts nicotiniques. Ce qui suggère que le NFL-101 "pourrait offrir le meilleur rapport bénéfice-risque". L'absence totale d'effets indésirables et de signes de toxicité aux doses évaluées dans cette étude laisse envisager que "le seuil de sécurité réel de NFL-101 pourrait être encore plus élevé".

