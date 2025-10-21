NFL Biosciences: Invest Securities abaisse sa cible sur le titre
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 11:40
Selon la note, le plan de développement clinique de NFL-101 a été globalement validé par les autorités réglementaires, ce qui renforce la visibilité du projet, mais certaines divergences sont apparues par rapport au plan initial.
Le bureau d'analyses souligne que de nouveaux travaux de caractérisation du produit sont requis avant le lancement de l'essai. Il précise également que le critère principal en Europe portera désormais sur 'l'abstinence continue à 12 mois', contre 6 mois précédemment, tandis qu'une étude distincte sera menée aux États-Unis.
Enfin, la note estime que ces ajustements repoussent significativement le calendrier clinique et commercial du programme et impliquent 'un besoin de financement additionnel pour aller jusqu'à la signature d'un accord'.
Valeurs associées
|1,1660 EUR
|Euronext Paris
|-9,33%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2025 à 11:40:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite
-
(AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite
-
François Lenglet, journaliste économique et auteur de "Qui sera le prochain maître du monde ?" aux éditions Plon, était l'invité de l'émission Ecorama du 21 octobre 2025, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com. Pour l'éditorialiste, nous nous trouvons au ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer