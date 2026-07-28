NFL Biosciences dépose la demande d'autorisation de l'étude clinique de phase 2 TONIC évaluant NFL-102 dans le sevrage tabagique

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• Étude clinique de Phase 2 évaluant 310 fumeurs, destinée à confirmer le profil de sécurité de NFL-102, sélectionner sa dose optimale et évaluer son efficacité

• Design adaptatif permettant de sélectionner progressivement la dose présentant le meilleur profil bénéfice/risque à des étapes prédéfinies de l’étude



NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd'hui le dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Comité de Protection des Personnes (CPP) de la demande d'autorisation de son étude clinique TONIC, première étude évaluant NFL-102 chez des fumeurs souhaitant arrêter définitivement le tabac.