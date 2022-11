NFL BIOSCIENCES : AUTORISATION D’ESSAI CLINIQUE POUR DÉMONTRER LA COMPLÉMENTARITÉ DE NFL-101 AVEC LES AUTRES TRAITEMENTS DE SEVRAGE TABAGIQUE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce que son étude clinique destinée à évaluer la complémentarité de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques, a été approuvée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et a reçu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP).

NFL Biosciences va mettre en œuvre une étude clinique de Phase IIa, intitulée PRECESTO, dont l’objectif principal est de valider la complémentarité de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques (timbres transdermiques (patchs), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et spray de nicotine) en vue du développement d’une méthode de traitement innovante associant NFL-101 et les autres méthodes de sevrage tabagique.