NFL BIOSCIENCES : AGENDA DE PARTICIPATION ÉVÉNEMENTS PHARMA ET INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances, présente son calendrier de participation aux événements avec des sociétés pharmaceutiques et investisseurs institutionnels au 2nd semestre 2024.



Salons Dates*

International Partnering in Life-Sciences Society (IPLS) Annual Conference (Malaga, Espagne) 16 au 18 septembre 2024

European Midcap Event (Paris) 1 et 2 octobre 2024

Séminaire Portzamparc Biotech and Healthcare

(visio-conférence) 8 et 9 octobre 2024

GIIN 2024 Impact Forum (Amsterdam, Pays-Bas) 23 et 24 octobre 2024

Bio-Europe (Stockholm, Suède) 4 au 6 novembre 2024

Jefferies Healthcare Conference

(Londres, Royaume-Uni) 19 et 20 novembre 2024



*Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modifications.