NFIB : l'optimisme des petites entreprises s'essouffle à mesure que les perspectives économiques s'assombrissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le S&P 500 et le Nasdaq reculent tous deux d’environ 0,4 %, tandis que le Dow Jones perd >1 %

* Le secteur de la santé est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie arrive en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,2 %

* Le dollar recule; l’or s’affaiblit; le bitcoin perd environ 1 %; le brut américain progresse >1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement pour s’établir à environ 4,79 %

8 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

NFIB: L'OPTIMISME DES PETITES ENTREPRISES S'ÉFROITRE À MESURE QUE LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES S'ASSOMBRISSENT

Le moral des chefs de petites entreprises aux États-Unis s'est légèrement affaibli en août, enregistrant sa cinquième baisse mensuelle cette année, selon la Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB).

L’indice d’optimisme de la NFIB a reculé de 1,1 point pour s’établir à 98,7, restant tout juste au-dessus de 98, sa moyenne à long terme.

L’indice d’incertitude s’est légèrement atténué, reculant de 2 points à 89, mais reste tout de même supérieur de plus de 30% à sa moyenne à long terme.

"L’incertitude reste élevée parmi les propriétaires de petites entreprises, qui sont confrontés à un ensemble hétérogène de défis: baisse des ventes, perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pressions inflationnistes", écrit Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB. "Alors que les perspectives pour l’économie dans son ensemble se sont assombries, les chefs d’entreprise des petites entreprises restent globalement optimistes quant à la santé de leur propre activité."

En y regardant de plus près, les prévisions concernant la conjoncture économique se sont détériorées, les ventes ont baissé, les craintes inflationnistes se sont atténuées et 61% des participants à l’enquête ont signalé des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Seuls 12% ont déclaré que le moment était propice à l’expansion de leur activité.

En août, 35% des personnes interrogées ont déclaré avoir des postes vacants qu’elles ne parvenaient pas à pourvoir. Parmi celles-ci, 82% ont indiqué ne pas avoir trouvé de candidats qualifiés.

"Si le nombre de réponses généralement recueillies par l’enquête a chuté ces dernières années, ce qui soulève de sérieuses questions quant à sa fiabilité", selon Oliver Allen, économiste senior pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics, ce dernier ajoute que "l’indice des intentions d’embauche (est) un indicateur avancé remarquablement fiable de la croissance de l’emploi dans le secteur privé lorsqu’il est anticipé de quatre mois".

"À première vue, cet indice est compatible avec une première estimation de la création d’emplois dans le secteur privé d’environ 150.000 en décembre, un chiffre bien supérieur à la tendance récente de l’ordre de 75.000", explique Oliver Allen.

La qualité de la main-d’œuvre a été identifiée comme le "problème le plus important", l’inflation arrivant ex æquo en deuxième position.

Près d’un tiers des chefs d’entreprise ont déclaré avoir augmenté leurs prix de vente moyens.

Le graphique ci-dessous montre que les intentions d’augmenter les prix sont plus élevées qu’elles ne l’ont été depuis plus d’un an, bien que les inquiétudes liées à l’inflation (et l’inflation elle-même) soient en baisse constante.

"Environ une entreprise interrogée sur trois augmente ses prix ou a l’intention de le faire", explique Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. "Le rapport montre toujours une pression à la hausse persistante sur les prix et des pénuries de main-d’œuvre."

"Les hausses de prix sont aussi généralisées qu’elles l’étaient depuis début 2023."

Enfin, il convient de noter que la NFIB est une organisation associative politiquement active, dont le comité d’action politique (PAC) penche fortement en faveur des républicains, selon le Center for Responsive Politics/opensecrets.org .

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LES MARCHÉS PRIS ENTRE LA GÉOPOLITIQUE ET L'IPC CLIQUEZ ICI

LE DERBY DES FACTEURS SE RÉDUIT À DEUX CHEVAUX CLIQUEZ ICI

LE YEN S'ENVOLE, MAIS PAS ENCORE DE RÉPÉTITION DE 2024 CLIQUEZ ICI

MI-TEMPS EN EUROPE: TOUJOURS DANS LE ROUGE CLIQUEZ ICI

LE CUIVRE BOULEVERSE LE CLASSEMENT DES MÉTAUX CLIQUEZ ICI

LES FACTEURS NÉGATIFS S'ACCUMULENT CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: RETOUR AUX AFFAIRES CLIQUEZ ICI

L'ÉTÉ EST OFFICIELLEMENT TERMINÉ. ATTACHEZ VOS CEINTURES! CLIQUEZ ICI