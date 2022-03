Nextstage:"Fort rebond de l’ANR en ligne avec nos attentes "

Publication de l’ANR 2021



Nextstage a publié son ANR 2021, en hausse de 10,7% à 243,3 M€ (dont 222,6 M€ de valorisation des 18 participations et 20,8 M€ de trésorerie nette) en ligne avec nos attentes (245,3 M€e). Par action, l’ANR ressort à 116,27 € (+11,9% par rapport au 31/12/2021) à la faveur du rebond de l’activité de ses participations. Le résultat opérationnel ressort à 25,9 M€ (vs -39,1 M€ en 2020), essentiellement porté par la variation de la juste valeur des actifs financiers non courants, à 28,5 M€ (vs -33,8 M€ sur l’exercice précédent), la baisse des charges externes (4,5 M€ vs 5,2 M€ au 31/12/2020), ainsi que les revenus de ses actifs financiers non courants (2,8 M€ vs 2,7 M€ en 2020).



Recommandation

Suite à cette publication que nous accueillons positivement nous ajustons notre objectif de cours à 102,00 € (vs 99,00€) et notre recommandation reste à Accumuler. La reprise des investissements dès le T1 2022 laisse entrevoir de belles perspectives.