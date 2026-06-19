NextStage AM lance "Indefi NextStage Evergreen Index"

(Zonebourse.com) - À l'occasion du dixième anniversaire de la création de NextStage Croissance (véhicule nourricier de NextStage Evergreen), la première unité de compte de capital investissement créée en 2016 en France et proposée dans les contrats d'assurance-vie puis de PER, NextStage AM (acteur pionnier du capital-développement) annonce le lancement de "l'Indefi NextStage Evergreen Index".

Développé en partenariat avec le cabinet indépendant Indefi spécialisé dans la gestion d'actifs et s'appuyant exclusivement sur des données publiques, cet outil inédit constitue un référentiel inédit. Il a été co-construit ave Indefi à partir de données publiques uniquement, permettant d'analyser, d'objectiver et de comparer les performances des véhicules evergreen.

Cet indice s'appuie sur un univers de 400 véhicules evergreen analysés investis en private equity, dette privée, infrastructure ou multi actifs. Il propose pour la première fois en France une lecture structurée des véhicules evergreen.

Les 40 véhicules evergreen éligibles à fin décembre 2025 répondent à quatre critères clés. Ils sont (i) domiciliés et investis majoritairement en Europe (minimum 51%), (ii) accessibles à minima en France, (iii) avec au moins 50 millions d'euros d'actifs sous gestion (iv) et un an d'existence au moins.

Afin de refléter la diversité des solutions d'investissement liées à la démocratisation du private equity, l'Indice se décline en trois catégories.

Chaque catégorie a été construite de manière "équipondérée" afin de favoriser une exposition diversifiée, garantissant qu'aucun véhicule ou secteur unique ne domine l'Indice. La catégorie "Retail" prend en compte des tickets d'investissement compris entre 1 et 10 000 EUR alors que les catégories "Wealth - investisseurs qualifiés" et "Institutionnel" sont constituées de véhicules accessibles à partir de 25 000 EUR de souscription.

Chaque catégorie démontre des performances significatives sur 5 ans :

- 6% annualisés sur 5 ans pour la catégorie "Retail", avec une exposition dominante des stratégies private equity et infrastructures ; à noter des performances annuelles diversifiées selon les véhicules et les stratégies sous-jacentes, entre -5% et 20% annuels - ce qui justifie la création d'outil de comparaison et d'information.

- 8% annualisés sur 5 ans pour la catégorie "Wealth", dominée par une exposition private equity ; les classes d'actifs de dette privée et d'infrastructure pesant pour 40% du portefeuille en moyenne - ce qui illustre l'accès facilité du non coté à une clientèle avertie.

- 10% annualisés sur 5 ans pour la catégorie "Institutionnel", portée par une exposition dominante au private equity suivie des actifs de dette privée.

"Nous avons été les premiers à proposer une unité de compte de capital investissement accessible au plus grand nombre. Dix ans plus tard, nous bénéficions du recul et de l'expertise nécessaire pour mesurer la performance de ce produit. La démocratisation du private equity ne pourra se faire durablement sans exigence de méthode, sans comparabilité, sans transparence. L'ouverture à de nouveaux investisseurs appelle un nouveau niveau de maturité et de transparence du marché. C'est pourquoi, fort de notre expérience pionnière, nous avons lancé cet Indice avec l'aide d'un tiers indépendant Indefi. Les résultats démontrent avec force que l'investissement de long terme dans les PME et ETI françaises et européennes n'est pas seulement une réponse aux attentes des épargnants en matière de performance, de lisibilité et de sens : c'est aussi un levier stratégique essentiel au service de la souveraineté économique", déclare Grégoire Sentilhes, président et co-fondateur de NextStage AM.

Le lancement de NextStage Croissance avec le groupe Axa a marqué une rupture dans le paysage français de l'épargne en rendant le private equity de standard institutionnel (gestion du type institutionnels - process d'investissement, gouvernance et reporting - accessible aux particuliers). L'une des premières unités de compte de capital investissement lancées en France, créée en 2016, NextStage Croissance se caractérise par (1) son accessibilité au grand public avec des tickets d'entrée adaptés, (2) une structure evergreen (durée de vie de 99 ans) adaptée à l'épargne longue, (3) des fenêtres de rachat périodiques offrant une liquidité partielle sous réserve des conditions de l'assureur ainsi que des mécanismes de plafonnement (" gates ) et de suspension prévus par la documentation du véhicule et (4) une qualité institutionnelle.

NextStage Croissance répond ainsi à deux besoins du marché français. D'une part, elle apporte aux particuliers une solution d'épargne longue - en assurance-vie et dans le PER - qui permet d'accéder aux mêmes opportunités que les grands fonds institutionnels, avec un potentiel de rendement et un impact concret sur l'économie.

D'autre part, elle permet aux entrepreneurs et aux PME/ETI de disposer de "capitaux patients" qui les renforcent et accélèrent leur croissance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.