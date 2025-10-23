 Aller au contenu principal
NextSilicon dévoile une nouvelle puce pour défier Intel et AMD
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

NextSilicon, une start-up israélienne dont les puces informatiques sont évaluées par les laboratoires nationaux américains, a déclaré mercredi qu'elle développait un processeur central qui, espère-t-elle, rivalisera avec Intel et AMD et l'aidera à concurrencer les systèmes de Nvidia.

NextSilicon a levé 300 millions de dollars de fonds et sa puce phare "Maverick-2" est conçue pour accélérer les tâches de calcul scientifique de précision telles que la modélisation des armes nucléaires. Ce domaine était autrefois dominé par Nvidia, mais comme Nvidia a concentré son attention sur des tâches informatiques de moindre précision telles que l'intelligence artificielle, des startups comme NextSilicon ont essayé de tirer parti du changement de cap du géant de l'IA.

Mercredi, NextSilicon a également révélé pour la première fois qu'elle développait un complément à sa puce principale sous la forme d'une nouvelle unité centrale de traitement, un marché toujours dominé par Intel et AMD. Elle utilise une technologie appelée RISC-V, une norme informatique ouverte qui fait concurrence à Arm Ltd et qui est de plus en plus utilisée par les géants des puces tels que Nvidia et Broadcom. Nvidia associe souvent sa puce à sa propre unité centrale de traitement ou à celle d'un tiers, et s'associe même à des sociétés telles qu'Intel pour créer un couplage plus étroit entre les deux catégories de puces.

Pour l'instant, NextSilicon a déclaré que son unité centrale de traitement restait une puce de test. Mais ses puces Maverick-2 sont en production, et NextSilicon affirme qu'elles peuvent effectuer certaines des mêmes tâches que les puces Nvidia, mais plus rapidement, en consommant moins d'énergie et sans réécrire le code logiciel utilisé. Les laboratoires nationaux Sandia évaluent depuis trois ans des prototypes de systèmes fabriqués avec les puces de NextSilicon. James H. Laros III, scientifique principal et responsable du programme Vanguard aux Sandia National Laboratories, a déclaré dans un communiqué que les "performances de NextSilicon sont impressionnantes et promettent de faire progresser nos capacités de calcul sans avoir à modifier le code en profondeur".

