Nextpower étend ses activités aux États-Unis avec un nouveau centre et une augmentation de la production ; les actions chutent

3 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de suivi solaire Nextpower NXT.O chutent de 3,3 % à 83,7 $

** La société annonce l'ouverture d'un centre régional élargi dans le Sud-Est à Nashville, qui comprend un nouveau centre de surveillance à distance

** NXT a également ajouté une nouvelle ligne de fabrication d'acier exploitée par MSS Steel Tubes USA à Memphis, Tennessee

** La nouvelle ligne doublera la capacité de production de NXT pour les systèmes de suiveurs solaires utilisés dans les centrales électriques à l'échelle des services publics dans tout le Sud-Est

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 129,2 % depuis le début de l'année