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NextEra obtient un prêt de 1,9 milliard de dollars américains pour relancer la centrale nucléaire de Duane Arnold
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 13:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextEra Energy NEE.N a annoncé mardi avoir obtenu un prêt du ministère américain de l'Énergie d'un montant maximal de 1,9 milliard de dollars pour soutenir la remise en service de sa centrale "Duane Arnold Energy Center" dans l'Iowa.

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