NextEra obtient un prêt américain pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars pour relancer la centrale nucléaire de Duane Arnold

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(Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du paragraphe 2)

NextEra Energy NEE.N a annoncé mardi avoir obtenu un prêt du ministère américain de l’Énergie d’un montant maximal de 1,9 milliard de dollars pour soutenir la remise en service de sa centrale de Duane Arnold, dans l’Iowa, alors que le pays cherche à renforcer ses capacités de production d’électricité fiables afin de répondre à une demande croissante.

Cette remise en service s'appuie sur un accord de 25 ans signé l'année dernière par GOOGL.O , filiale d'Alphabet, pour acheter de l'électricité à cette centrale nucléaire d'une puissance de 615 mégawatts.

La forte hausse de la demande en électricité, notamment celle des centres de données dédiés à l’IA, exerce une pression sur les réseaux électriques américains et suscite un intérêt croissant pour la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes et la remise en service de réacteurs désaffectés.

La seule centrale nucléaire de l’Iowa, le Duane Arnold Energy Center, a fermé ses portes en 2020 après 45 ans d’exploitation; sa remise en service est prévue pour début 2029.

Bien que des efforts soient actuellement déployés pour redémarrer trois centrales nucléaires américaines, dont une centrale du Michigan qui n’est pas liée à un accord technologique, aucune centrale nucléaire mise en sommeil n’a encore repris ses activités.