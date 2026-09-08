NextEra obtient un prêt américain pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars pour la remise en service d'une centrale nucléaire dans l'Iowa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du ministère américain de l'Énergie au paragraphe 4, précisions tout au long du texte)

* La remise en service dépend des autorisations délivrées par la Commission de réglementation nucléaire

* Google a signé l'année dernière un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans pour une centrale de 615 mégawatts

* Le Duane Arnold Energy Center a fermé ses portes en 2020 et devrait reprendre ses activités début 2029

NextEra Energy NEE.N a annoncé mardi avoir obtenu un prêt du ministère américain de l’Énergie d’un montant maximal de 1,9 milliard de dollars pour soutenir la remise en service de son Duane Arnold Energy Center, dans l’Iowa, alors que le pays cherche à augmenter sa capacité de production d’électricité pour répondre à une demande croissante.

Cette remise en service, qui dépend de l'octroi des autorisations par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis, s'appuie sur un accord de 25 ans signé l'année dernière par Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , pour l'achat d'électricité produite par cette centrale nucléaire de 615 mégawatts.

La forte hausse de la demande en électricité, notamment celle des centres de données dédiés à l’IA, met à rude épreuve les réseaux électriques américains et suscite un intérêt croissant pour la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes et la remise en service de réacteurs désaffectés.

Gregory Beard, directeur du bureau du financement de la domination énergétique au sein du département, a déclaré que Duane Arnold était “exactement le type d’investissement qui contribuera à rétablir le leadership américain dans le domaine nucléaire, à renforcer notre sécurité énergétique et à fournir l’électricité abordable et fiable dont les Américains ont besoin pour alimenter l’avenir de notre nation”.

La seule centrale nucléaire de l’Iowa, le Duane Arnold Energy Center, a fermé ses portes en 2020 après 45 ans d’exploitation. La reprise de l’exploitation est prévue pour début 2029.

Bien que des efforts soient en cours pour redémarrer trois centrales nucléaires américaines, dont la centrale de Palisades (800 MW) de Holtec dans le Michigan, qui ne fait pas l'objet d'un accord technologique, aucune centrale nucléaire mise en sommeil n'a encore repris ses activités.

En 2024, Holtec a obtenu un prêt pouvant atteindre 1,52 milliard de dollars du ministère de l’Énergie. L’entreprise avait annoncé que la centrale redémarrerait fin 2025, mais ce projet a été reporté.

L'année dernière, l'administration Trump a déclaré avoir accordé un prêt d'un milliard de dollars à Constellation Energy Corp pour redémarrer un réacteur nucléaire dans une centrale de Pennsylvanie anciennement connue sous le nom de Three Mile Island. Une autre unité de cette centrale avait été mise à l'arrêt en 1979 à la suite d'un accident qui avait semé la panique dans le secteur du nucléaire.

Constellation a signé fin 2024 un accord avec Microsoft MSFT.O visant à remettre en service le réacteur de 835 mégawatts, qui avait été arrêté en 2019. L’électricité produite par cette remise en service compenserait celle consommée par le centre de données de Microsoft.