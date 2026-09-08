NextEra obtient jusqu'à 1,9 milliard de dollars pour relancer une centrale nucléaire dans l'Iowa

Le département américain de l'Energie a accordé à NextEra Energy un prêt pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars pour financer le redémarrage de la centrale nucléaire Duane Arnold Energy Center, dans l'Iowa. Fermée en 2020 après 45 ans d'exploitation, cette installation de 615 mégawatts pourrait reprendre ses activités début 2029, sous réserve des autorisations de la Nuclear Regulatory Commission. Google soutient le projet à travers un contrat de 25 ans portant sur l'achat de l'électricité produite.

La relance de Duane Arnold intervient alors que la consommation électrique américaine augmente fortement, notamment sous l'effet des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Cette évolution pousse les États-Unis à prolonger l'exploitation de centrales existantes et à envisager le redémarrage de réacteurs fermés. Le département de l'Énergie considère le projet comme un moyen de renforcer la sécurité énergétique et le secteur nucléaire américain, tout en répondant aux besoins croissants en électricité.

Deux autres projets similaires sont engagés aux États-Unis, alors qu'aucune centrale nucléaire arrêtée n'a encore été remise en service dans le pays. Holtec a obtenu en 2024 un prêt pouvant atteindre 1,52 milliard de dollars pour relancer la centrale Palisades de 800 mégawatts dans le Michigan, avec un calendrier désormais retardé. Constellation Energy a pour sa part bénéficié d'un prêt de 1 milliard de dollars pour remettre en service un réacteur de 835 mégawatts en Pennsylvanie, anciennement rattaché au site de Three Mile Island, dans le cadre d'un accord conclu avec Microsoft.