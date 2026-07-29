NextEra et Brookfield prévoient de construire un centre de données de 100 milliards de dollars sur un site d'enrichissement d'uranium américain, dans le Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Projet visant à fournir plus de 1,2 GW de capacité de calcul

* Mise en service prévue à partir de 2028

* NextEra va construire des installations fonctionnant au gaz et à batterie alors que les États-Unis développent leurs infrastructures d’intelligence artificielle

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Vallari Srivastava et Laila Kearney

NextEra Energy NEE.N et Brookfield

BAM.N prévoient de développer un campus de centres de données et une centrale électrique d’une valeur de 100 milliards de dollars sur un ancien site d’enrichissement d’uranium appartenant au gouvernement fédéral, situé dans le Kentucky, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Le campus de Paducah, dans le Kentucky, est le dernier d’une série d’annonces de projets associant des terrains du ministère de l’Énergie à des entrepôts de serveurs et à la production d’électricité à grande échelle, alors que les États-Unis s’empressent de développer leurs infrastructures d’intelligence artificielle.

Le projet devrait fournir plus de 1,2 gigawatt de capacité de calcul pour les centres de données et jusqu’à 1,8 GW d’électricité pouvant être injectés dans le réseau, ont précisé les entreprises.

Dans le cadre de cet accord, NextEra, qui figure parmi les plus grandes entreprises énergétiques au monde, développera jusqu’à 2 GW de capacité de production d’électricité au gaz naturel et 2,6 GW de capacité de stockage par batterie, tandis que Brookfield détiendra et exploitera le site de 1,8 GW, ont précisé les entreprises.

Les deux entreprises ont été sélectionnées par le ministère américain de l’Énergie (DOE) pour participer à ce projet, dont la mise en service est prévue en 2028 et qui devrait atteindre sa pleine capacité quatre ans plus tard.

Plus tôt cette année, l’administration Trump avait annoncé le développement d’un campus de centres de données et de production d’électricité d’une capacité de près de 10 GW dans l’Ohio.

Un gigawatt permet d’alimenter environ 750.000 foyers.

La coalition élargie impliquée dans le projet du Kentucky comprend les coopératives d’électricité Big Rivers Electric Power Corporation, Jackson Purchase Energy Cooperative et Paducah Power System, qui fourniront des services de vente en gros et de distribution.

Le campus sera construit sur le site de Paducah du ministère américain de l’Énergie (DOE), qui a été aménagé dans les années 1950 pour produire de l’uranium enrichi, initialement destiné aux armes nucléaires. L’installation a ensuite produit de l’uranium enrichi pour des réacteurs nucléaires avant de fermer ses portes en 2013.

En raison de ses activités passées, le site dispose déjà d’une capacité de transport d’électricité, d’un réseau d’eau, de fibre optique et d’autres infrastructures susceptibles d’accélérer le développement, ont indiqué les entreprises.

NextEra a déclaré que le projet répondait à l’“engagement de protection des contribuables” (Ratepayer Protection Pledge) de l’administration Trump, qui vise à garantir que les entreprises construisant et exploitant des centres de données ne répercutent pas les coûts énergétiques sur les clients résidentiels.

“En menant à bien ce projet conformément à l’engagement de la Maison Blanche en faveur de la protection des contribuables, nous veillons à ce que l’innovation et l’accessibilité financière aillent de pair, tout en créant des emplois de haute qualité, en attirant de nouveaux investissements et en renforçant l’économie locale”, a déclaré Bruce Flatt, directeur général de Brookfield.

Le projet est soumis à la négociation et à la signature des documents définitifs.