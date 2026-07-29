Airbus dépasse les attentes au 2e trimestre, ventes et profit en hausse

Salon aéronautique de Farnborough en Grande-Bretagne

par Florence Loeve et Tim Hepher

PARIS, le 29 juillet - Le constructeur ‌aéronautique européen Airbus a annoncé mercredi maintenir ses prévisions pour 2026 avec des ventes et des profits dépassant les ​attentes du marché au second trimestre, bénéficiant de ses livraisons d'appareils ainsi que de la bonne performance de ses activités de défense.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT ajusté) s'est établi à 2,4 milliards d'euros pour le second trimestre, en ​hausse de 54% par rapport à la même période l'an dernier, tandis que les ventes ont totalisé 20,5 milliards d'euros, en hausse de 28%.

Ces chiffres ​s'avèrent supérieurs à un consensus d'analystes publié par Airbus, qui ⁠anticipait un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 2,2 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 20,2 ‌milliards d'euros.

DÉFENSE EN HAUSSE

Premier constructeur d'avions civils au monde, Airbus a livré 237 avions lors du second trimestre, soit 39% de plus que l'an dernier.

Le géant européen a toujours pour objectif, ​sur l'année 2026, de livrer 870 appareils ‌commerciaux, ainsi que d'atteindre un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts d'environ 7,5 milliards ⁠d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

La division consacrée à la défense et au spatial a publié un bénéfice avant intérêts et impôts de 357 millions d'euros, en hausse de 90% par ⁠rapport à l'an passé.

BOEING ‌EN PERTE

Airbus maintient son objectif de produire entre 70 et 75 appareils de sa gamme A320 par ⁠mois d'ici la fin 2027, en se stabilisant ensuite à 75.

En avril, le constructeur avait déçu les attentes des ‌analystes avec ses résultats du premier trimestre, expliquant alors subir un ralentissement des livraisons d'avions commerciaux du ⁠fait de la pénurie de moteurs Pratt & Whitney, impactant son activité pour 2026 ⁠comme pour 2027.

"Pour le nombre ‌de moteurs de Pratt & Whitney, nous comptons sur un niveau approprié de livraisons de moteurs en 2026 et en 2027", ​a indiqué le DG d'Airbus Guillaume Faury mercredi lors d'un ‌appel avec des journalistes.

"Ce n'est plus un sujet pour 2026, et nous travaillons à résoudre les litiges autant que nous le pouvons de manière ​constructive", a également déclaré le directeur général.

Ces déclarations rompent avec le ton employé par Guillaume Faury en février à l'égard du fabriquant de moteurs. Le DG disait alors être "très insatisfait" et qu'Airbus "ferait valoir ses droits contractuels".

Grand rival ⁠d'Airbus, Boeing demeure quant à lui toujours en perte. Le constructeur américain a annoncé hier une perte nette plus importante qu'anticipée au second trimestre avec une charge de 280 millions de dollars due au programme Air Force One. Ce dernier, qui vise à fabriquer les futurs avions présidentiels américains, souffre de retards.

Boeing a toutefois devancé Airbus lors du salon aéronautique britannique de Farnborough en juillet, en annonçant un plus grand nombre de commandes.

(Reportage par Florence Loève et Tim ​Hepher, édité par Benoit Van Overstraeten)