NextEra Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et affirme que l'accord avec Dominion se déroule comme prévu

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(Ajout d'un graphique et de précisions dans les paragraphes 2 à 6)

NextEra Energy NEE.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la bonne santé de sa division dédiée aux énergies renouvelables et à la hausse de la demande en électricité.

Les compagnies d’électricité américaines tirent parti d’une demande en forte hausse, principalement due aux centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à l’augmentation de la consommation des ménages et des entreprises pour le chauffage et les transports.

"Nous continuons également à faire avancer notre fusion en cours avec Dominion Energy. Les actionnaires des deux sociétés ont approuvé la transaction en septembre, et les examens réglementaires au niveau fédéral et des États avancent", a déclaré le directeur général John Ketchum dans un communiqué.

Cette acquisition de 66,8 milliards de dollars, dont la finalisation est prévue au second semestre 2027, a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs et des élus.

Florida Power & Light (FPL), la filiale de services publics réglementés de NextEra, a enregistré un résultat net de 1,62 milliard de dollars, contre 1,46 milliard un an plus tôt.

La filiale de la société, NextEra Energy Resources (NEER), a ajouté environ 3,7 gigawatts (GW) de nouvelles capacités renouvelables et de stockage à son carnet de commandes. Le carnet de commandes total de la filiale s'élève désormais à environ 36,7 GW.

NEER a déclaré un résultat net de 1,49 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,27 milliard de dollars un an plus tôt.

NextEra a réalisé un bénéfice par action ajusté de 1,24 dollar pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,18 dollar, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a progressé de 1% en pré-ouverture.