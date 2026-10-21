 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NextEra Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et affirme que l'accord avec Dominion se déroule comme prévu
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:59

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique et de précisions dans les paragraphes 2 à 6)

NextEra Energy NEE.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la bonne santé de sa division dédiée aux énergies renouvelables et à la hausse de la demande en électricité.

Les compagnies d’électricité américaines tirent parti d’une demande en forte hausse, principalement due aux centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à l’augmentation de la consommation des ménages et des entreprises pour le chauffage et les transports.

"Nous continuons également à faire avancer notre fusion en cours avec Dominion Energy. Les actionnaires des deux sociétés ont approuvé la transaction en septembre, et les examens réglementaires au niveau fédéral et des États avancent", a déclaré le directeur général John Ketchum dans un communiqué.

Cette acquisition de 66,8 milliards de dollars, dont la finalisation est prévue au second semestre 2027, a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs et des élus.

Florida Power & Light (FPL), la filiale de services publics réglementés de NextEra, a enregistré un résultat net de 1,62 milliard de dollars, contre 1,46 milliard un an plus tôt.

La filiale de la société, NextEra Energy Resources (NEER), a ajouté environ 3,7 gigawatts (GW) de nouvelles capacités renouvelables et de stockage à son carnet de commandes. Le carnet de commandes total de la filiale s'élève désormais à environ 36,7 GW.

NEER a déclaré un résultat net de 1,49 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,27 milliard de dollars un an plus tôt.

NextEra a réalisé un bénéfice par action ajusté de 1,24 dollar pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,18 dollar, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a progressé de 1% en pré-ouverture.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DOMINION ENERGY
62,860 USD NYSE +1,08%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
NEXTERA ENERGY
78,890 USD NYSE +0,92%
Pétrole Brent
109,13 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
98,40 USD Ice Europ +0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Américain Stephen Hubbard le 7 octobre 2024 devant le tribunal de Moscou qui l'avait condamné ( Moscow City Court press service / Handout )
    La Russie libère l'Américain Stephen Hubbard, Trump nie toute "contrepartie"
    information fournie par AFP 21.10.2026 14:17 

    Stephen Hubbard, un Américain de 75 ans détenu depuis quatre ans en Russie, est en route pour les Etats-Unis après avoir été libéré par Moscou mercredi, officiellement "sans contrepartie" selon Donald Trump. La libération de M. Hubbard a été annoncée en milieu ... Lire la suite

  • Le cofondateur et patron du géant américain des puces électroniques Nvidia, Jensen Huang, prononce un discours lors de la conférence sur l'intelligence artificielle "Nvidia GTC Berlin 2026", le 21 octobre 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )
    Le patron de Nvidia exhorte l'Europe à déployer plus rapidement l'IA dans l'industrie
    information fournie par AFP 21.10.2026 14:13 

    Le géant américain des puces électroniques Nvidia exhorté mercredi l'Europe, en retard dans la course à l'intelligence artificielle (IA), à accélérer le déploiement de cette technologie dans l'industrie, en pleine période de doute des investisseurs. Lors de sa ... Lire la suite

  • Au laboratoire de l’Institut de recherche et de lutte contre la fièvre de Lassa, à l’hôpital universitaire spécialisé d’Irrua, à Irrua, dans l’État d’Edo, au centre-ouest du Nigeria, le 6 mars 2018 ( AFP / PIUS UTOMI EKPEI )
    Au Nigeria, le "choc" après l'annonce d'un premier cas d'Ebola de souche Bundibugyo
    information fournie par AFP 21.10.2026 14:06 

    Le Nigeria est le quatrième pays africain cette année à être touché par le virus Ebola de souche Bundibugyo, qui ravage la RDC depuis cinq mois, ce qui ravive le souvenir de l'âpre combat du pays le plus peuplé d'Afrique contre cette maladie il y a douze ans. La ... Lire la suite

  • Bourse : la revanche des oubliés
    Bourse : la revanche des oubliés
    information fournie par Ecorama 21.10.2026 14:00 

    Les valeurs défensives reprennent la main à Wall Street, portées par les inquiétudes persistantes autour de la tech et par un regain d’intérêt pour l’énergie, la santé, la consommation et les services aux collectivités. Les investisseurs se repositionnent sur des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 899,34 +0,78%
ESSILORLUXOTTICA
173,15 +15,05%
VUSION
132,5 +9,59%
ATOS GROUP
26,86 +17,60%
CARREFOUR
14,04 -13,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank