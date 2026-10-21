NextEra Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextEra Energy NEE.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la bonne santé de sa division dédiée aux énergies renouvelables et à la hausse de la demande en électricité.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,24 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,18 dollar, selon les données compilées par LSEG.