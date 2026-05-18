NextEra Energy conclut un accord de 66,8 milliards de dollars pour racheter Dominion

par Vallari Srivastava

NextEra Energy NEE.N va racheter Dominion Energy D.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 66,8 milliards de dollars, créant ainsi le plus grand fournisseur d'électricité réglementé au monde en termes de valeur boursière, alors que les services publics américains se précipitent pour répondre à la demande croissante des centres de données alimentant le boom de l'intelligence artificielle.

Cette opération, l'une des plus importantes du secteur américain de l'électricité, s'inscrit dans une vague de consolidation alors que l'expansion rapide des centres de données fait grimper la demande en électricité pour la première fois en deux décennies, ouvrant ainsi une source de revenus lucrative et améliorant les perspectives de bénéfices.

Cette année, AES Corp a accepté d'être rachetée par un consortium mené par Global Infrastructure Partners et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST pour 33,4 milliards de dollars. Cette opération fait suite à l'acquisition de Calpine par Constellation Energy CEG.O pour 16 milliards de dollars et à celle de TXNM Energy par Blackstone BX.N pour 11,5 milliards de dollars l'année dernière.

NextEra est l'un des plus grands développeurs énergétiques au monde et l'accès au portefeuille de Dominion lui permettrait de s'étendre dans la région de PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique américain couvrant 13 États, et de tirer parti des opportunités en Virginie, l'un des plus grands marchés de centres de données au monde.

La société basée en Floride a déclaré qu'elle échangerait 0,8138 de ses actions contre chaque action en circulation de Dominion, valorisant ainsi Dominion à 75,97 dollars par action, soit une prime d'environ 23 % par rapport à son dernier cours de clôture, selon les calculs de Reuters.

Au 31 mars, Dominion affichait une dette à long terme totale de 44,11 milliards de dollars.

L'action NextEra a chuté de 2,6 %, tandis que celle de Dominion a bondi de 11 %, atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2022.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre des efforts de NextEra pour tirer parti de la demande croissante en électricité destinée aux centres de données développés par les géants de la tech. L'année dernière, le fournisseur d'énergie avait signé un accord avec Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet, pour rouvrir une centrale nucléaire dans l'Iowa.

Basée en Virginie, Dominion dispose d'une capacité contractuelle de près de 51 gigawatts pour les centres de données et compte parmi ses clients Alphabet, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O , Equinix EQIX.O , CoreWeave CRWV.O et CyrusOne.

À titre de référence, un GW suffit à alimenter environ 750.000 foyers.

La zone de desserte de Dominion comprend la "Data Center Alley" du nord de la Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde et l'un des marchés de l'électricité connaissant la plus forte croissance à l'échelle mondiale.

Par l'intermédiaire de son service public réglementé en Floride, NextEra fournit de l'électricité à plus de 12 millions de personnes dans tout l'État. Dominion fournit des services d'électricité à 3,6 millions de clients en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

EXAMEN À VENIR

La transaction devrait être finalisée dans 12 à 18 mois, sous réserve d'un examen antitrust et des autorisations des actionnaires et des autorités de régulation, notamment la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC), la Commission de régulation nucléaire (NRC) et les régulateurs des services publics des États de Virginie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud.

L'accord de Constellation Energy concernant Calpine a également fait l'objet d'un examen réglementaire, la compagnie d'électricité ayant accepté de céder trois centrales électriques au gaz naturel en Pennsylvanie et au Texas. Dans le cadre de cet accord, Calpine cédera également quatre de ses actifs de production dans la région du Mid-Atlantic.

Les prix de l'électricité aux États-Unis ont augmenté d'environ 40 % au cours des cinq dernières années, selon l'Administration américaine de l'information sur l'énergie, avec des hausses à deux chiffres au cours de l'année écoulée dans les pôles de centres de données tels que la Virginie, le Maryland et la Pennsylvanie.

John Ketchum, directeur général de NextEra, a déclaré dans un communiqué que cette transaction permettrait à l'entreprise “d'acheter, de construire, de financer et d'exploiter plus efficacement, ce qui se traduira à long terme par une électricité plus abordable pour nos clients”.

Le fournisseur d'énergie offre 2,25 milliards de dollars de crédits sur les factures aux clients de Dominion en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, répartis sur deux ans après la finalisation de l'opération.

Une fois l'opération finalisée, M. Ketchum occupera le poste de directeur général de la société fusionnée, qui continuera à exercer ses activités sous le nom de NextEra Energy.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations figurant au paragraphe 7)