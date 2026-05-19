Défense: les allemands Helsing et OHB s'allient dans les satellites militaires

( AFP / DANIEL KARMANN )

Les entreprises allemandes Helsing et OHB ont annoncé mardi la création d'une coentreprise destinée à développer un système européen de reconnaissance et de ciblage tactique depuis l'espace, répondant à la forte accélération des investissements militaires publics en Europe depuis la guerre en Ukraine.

OHB, acteur majeur du spatial en Allemagne, et Helsing, start-up d'intelligence artificielle spécialisée dans la défense, vont notamment se porter candidates au projet "SPOCK" de l'armée allemande, un programme spatial militaire qui signifie "SAR-Spacesystem for Persistent Operational traCKing", soit un système spatial de radar pour le suivi opérationnel d'opérations.

Une première tranche de ce programme, résidant dans une constellation de satellites militaires de reconnaissance utilisant la technologie radar SAR, a été confiée en 2025 à une coentreprise créée entre le géant de la défense Rheinmetall et une start-up finlandaise Iceye, spécialisée dans les satellites radar d'observation de la Terre, pour fournir 40 satellites SAR.

L'armée allemande a prévu une deuxième phase du projet qui allie plusieurs types de capteurs, de l'IA et un ciblage tactique.

C'est dans ces domaines qu'OHB et Helsing veulent combiner "surveillance spatiale tactique et désignation d'objectifs par l'intelligence artificielle", pour réduire "radicalement" le délai entre la détection et l'engagement des cibles, expliquent-elles dans un communiqué commun, sans divulger de montant de l'investissement.

"La guerre en Ukraine démontre l'importance du ciblage depuis l'espace - et qu'il n'y a pas de temps à perdre", a déclaré dans le communiqué Gundbert Scherf, co-fondateur de la start-up d'intelligence artificielle Helsing.

"L'Europe doit remporter la bataille pour la souveraineté en orbite", a-t-il ajouté.

"Les systèmes spatiaux sont indispensables pour faire de la Bundeswehr l'armée la plus forte et la plus moderne d'Europe", a argué Marco Fuchs, président du directoire du fabricant de satellites OHB.

Le projet d'OHB et d'Helsing, baptisé provisoirement "KIRK" doit associer d'autres entreprises, dont la norvégienne Kongsberg et l'allemande Hensoldt.

Cette annonce met en avant les ambitions spatiales militaires de l'Allemagne, décidées l'an dernier avec la volonté d'investir 35 milliards d'euros d'ici 2030 dans la défense spatiale pour faire face à la menace russe, sur fond de craintes d'un désengagement américain.

Lors de cette annonce en septembre dernier, le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, avait également pointé du doigt le retard des Européens sur la Russie et la Chine, accusant ses rivaux d'espionnage, d'agressions et d'avoir développé des armes anti-satellitaires.