NextEra élargit son partenariat avec Google Cloud et conclut des contrats d'énergie propre avec Meta

NextEra Energy NEE.N a élargi son partenariat avec Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O pour augmenter la capacité des centres de données, tout en obtenant plus de 2,5 gigawatts de contrats d'énergie propre de Meta

META.O à travers les États-Unis, a déclaré la société lundi.

Les actions de NextEra étaient en hausse de 2,7 % dans les échanges avant bourse.

Dans le cadre de l'accord élargi avec Google Cloud, les sociétés développeront plusieurs nouveaux campus de centres de données à l'échelle du gigawatt (GW), chacun avec la production et la capacité correspondantes.

NextEra et Google Cloud prévoient de lancer un produit alimenté par l'IA d'ici à la mi-2026 pour prédire les problèmes d'équipement, optimiser la planification des équipes et renforcer la fiabilité du réseau dans un contexte de tempêtes, de vieillissement des actifs et d'augmentation de la demande.

Cet accord intervient alors que la demande d'électricité aux États-Unis augmente en raison de l'adoption rapide de l'IA, ce qui incite les entreprises de cloud et les services publics à obtenir des terrains, des connexions au réseau et une nouvelle génération pour soutenir les charges des grands centres de données.

En octobre, la société s'était associée à Google GOOGL.O pour redémarrer une centrale nucléaire de l'Iowa fermée il y a cinq ans.

La recherche par l'industrie technologique de quantités massives d'électricité pour le traitement de l'IA a ravivé l'intérêt pour les réacteurs nucléaires du pays.

NextEra a déclaré avoir signé 11 accords d'achat d'électricité et deux accords de stockage d'énergie avec Meta, totalisant plus de 2,5 GW de contrats d'énergie propre. Les projets devraient être mis en service entre 2026 et 2028.

L'entreprise a également conclu un accord avec WPPI Energy pour continuer à fournir 168 mégawatts de la production de la centrale nucléaire de Point Beach à Two Rivers jusque dans les années 2050.

Séparément, NextEra prévoit un bénéfice ajusté plus élevé en 2026 ainsi que pour l'année en cours, car elle continue à bénéficier de l'augmentation de la demande d'électricité.

NextEra prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 3,62 et 3,70 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 3,45 et 3,70 dollars par action.

Pour 2026, elle prévoit un bénéfice ajusté compris entre 3,92 et 4,02 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 3,63 et 4,00 dollars par action.