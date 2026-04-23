NextEra dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une forte demande d'électricité et à la croissance des énergies renouvelables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte)

NextEra Energy NEE.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du premier trimestre jeudi, grâce à une forte demande d'électricité et à la croissance de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage. Les actions de la société ont augmenté de 1,4 % dans les échanges avant le marché. L'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis, alimentée par la croissance démographique, les tendances à l'électrification et les besoins croissants en énergie des centres de données et des utilisateurs industriels, profite aux entreprises de services publics qui disposent de vastes pipelines de production et de développement. L'indice S&P 500 des services publics .SPLRCU a augmenté de 7,5 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars. L'entreprise réglementée de NextEra, Florida Power & Light (FPL), a enregistré un bénéfice net de 1,46 milliard de dollars au cours du trimestre, en hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation du nombre de clients et à la poursuite des investissements en capital. FPL a ajouté près de 100 000 clients au cours du trimestre et a augmenté sa capacité solaire totale détenue et exploitée à plus de 8,5 gigawatts (GW). NextEra Energy Resources (NER), l'unité de l'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables etle stockage , a ajouté 4 GW de nouveaux projets d'énergies renouvelables et de stockage à son carnet de commandes, dont 1,3 GW de stockage par batterie. Son carnet de commandes total s'élève désormais à environ 33 GW.

NER

fait également progresser sa stratégie en matière de centres de données et prévoit de développer 9,5 GW de nouvelles centrales au gaz au Texas et en Pennsylvanie pour répondre à la demande d'électricité à grande échelle.

NextEra a gagné 1,09 $ par action sur une base ajustée pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a maintenu sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 3,92 et 4,02 dollars et a réitéré ses prévisions de croissance annuelle des bénéfices de plus de 8 % jusqu'en 2032.