NextEra acquiert la totalité des parts d'une centrale nucléaire de l'Iowa qui est en cours de redémarrage pour alimenter les centres de données de Google, a déclaré son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

NextEra Energy NEE.N a acquis la totalité des parts d’une centrale nucléaire de l’Iowa, précédemment à l’arrêt, qui est en cours de redémarrage dans le cadre d’un contrat visant à alimenter les centres de données de Google GOOGL.O , a déclaré vendredi John Ketchum, directeur général de NextEra.

NextEra a racheté les 30% restants de participation minoritaire dans la centrale nucléaire de Duane Arnold à deux compagnies d'électricité rurales, a précisé M. Ketchum lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.