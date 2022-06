NEXTEDIA : NEXTEDIA ANNONCE LE LANCEMENT DE SON 1ER PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS POUR 1 M EUR

Communique de presse, 29 juin 2022, 18h

NEXTEDIA ANNONCE LE LANCEMENT DE SON 1 ER PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS POUR 1 M€

Le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 24 juin 2022 a approuvé le lancement du 1 er programme de rachat d'actions de NEXTEDIA avec les caractéristiques suivantes :

Durée du programme : entre le 29 juin et le 31 décembre 2022

Montant alloué : 1 000 000€, avec possibilité de rachat jusqu'à 2€ par action

Objectif du programme : couverture des plans d'attribution d'actions gratuites mis en place pour les managers clés du Groupe

Prestataire de services d'investissement : le mandat indépendant de rachat d'actions a été confié à la société de bourse Gilbert Dupont

Modalités de rachat : Ces opérations d'achat pourront être effectuées par tous moyens, c'est-à-dire sur le marché ou de gré à gré. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Il est précisé que :

Les actions concernées de la Société sont des actions ordinaires, toutes de même catégorie, cotées sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004171346).

NEXTEDIA ne détient à ce jour aucune action en autocontrôle,

Il est enfin rappelé que l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société a autorisé, le 1 er juin 2022, dans sa 6 ème résolution, de déléguer au Conseil d'Administration, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans les conditions suivantes :

Limite de 10% du capital social

Prix maximal d'achat par action : trois euros (3 €) (hors frais d'acquisition)

Montant global maximum affecté au programme de rachat d'actions : 3.900.000 €

Les modalités précises de cette délégation figurent sur le site internet de NEXTEDIA.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires S1 2022 : 20 juillet 2022, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00

