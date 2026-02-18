NEXTEDIA : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 : 60,2 M EUR - ACCELERATION DU RECENTRAGE STRATEGIQUE VERS DES OFFRES A PLUS FORTE VALEUR AJOUTEE

Communiqué de presse Puteaux, le 18 février 2026

CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 : 60,2 M€

ACCELERATION DU RECENTRAGE STRATEGIQUE

VERS DES OFFRES A PLUS FORTE VALEUR AJOUTEE

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel 2025.

Au 31 décembre

en M€ - French GAAP

Comptes non audités 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires consolidé 60,2 64,6 -6,8%

En 2025, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 60,2 M€ en recul de 6,8% sur un an. Le repli s'est atténué au 2 ème semestre avec une baisse limitée à 5,6% après 8,2% au 1 er semestre.

Le CA Services s'établit à 36,8 M€ (61,2% du total) contre 41,1 M€ en 2024 (63,7%), en baisse de 10,4%. A l'inverse, le CA Technologie ressort à 23,3 M€ (38,8% du total), quasi stable par rapport à 2024 (23,5 M€ ; 36,3%), confirmant la solidité de cette activité, portée par une récurrence plus forte des revenus.

Cette évolution s'inscrit dans la stratégie engagée fin 2024, marquée par l'arrêt progressif de certaines activités moins contributives et le repositionnement des offres sur des segments différenciants, notamment l'IA et la cybersécurité. Dans un marché des ESN en profonde recomposition – sous l'effet de l'automatisation croissante, de l'émergence de nouveaux modèles de delivery et des arbitrages budgétaires des grands comptes - NEXTEDIA adapte son organisation, renforce ses expertises et concentre ses investissements sur des offres à plus forte valeur ajoutée afin d'accompagner durablement la transformation et la sécurisation des environnements numériques de ses clients.

L'analyse de l'activité par pôle se présente comme suit :

Le CA du pôle Expérience Client (47,3% du CA total) s'élève à 28,5 M€, en baisse de 10,5%.

Cette évolution s'explique notamment par la diminution du nombre de grands projets autour des centres de contacts omnicanaux et par un ralentissement des projets de création ou de refonte de plateformes digitales. Dans un marché en transformation rapide, porté par des attentes croissantes en matière d'agilité, de performance et de simplicité d'intégration, l'activité Salesforce demeure solide et bien orientée.

Le CA du pôle Cybersécurité & Digital Workspace ressort à 31,7 M€ (52,7% du CA total), soit une diminution de 3,3%. Cette baisse s'explique en grande partie par l'évolution structurelle des modèles économiques de plusieurs partenaires technologiques majeurs, qui accélèrent leur transition d'un modèle transactionnel vers des revenus récurrents contractualisés sur plusieurs années. Ce mouvement de fond, favorable à moyen terme par la sécurisation de revenus plus prévisibles, se traduit à court terme par un décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires.

La dynamique globale du pôle Cybersécurité & Digital Workspace reste néanmoins bien orientée, portée par l'intégration de services managés (run) et de l'IA appliquée à la protection des environnements numériques. Cette stratégie soutient la montée en puissance du Groupe sur les segments les plus stratégiques du marché.

Perspectives

Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, les mesures de réduction des coûts et la mise en œuvre du plan de transformation opérationnelle, déployées tout au long de l'exercice, vont avoir un impact ponctuel sur la marge opérationnelle 2025.

Pour 2026, le Groupe réaffirme son objectif de renouer, à moyen terme, avec une trajectoire de croissance pérenne et rentable, soutenue par le recentrage sur des offres à plus forte valeur ajoutée et son exposition à des marchés structurellement porteurs (Cybersécurité, …) et orientés technologie (IA, …)

« 2025 a été une année difficile. Les attentes de nos clients évoluent vite, l'environnement économique est resté sous tension, et l'IA s'impose désormais comme un facteur de transformation structurant de nos métiers. Ce constat nous a amenés à initier une transformation profonde de NEXTEDIA : clarification de nos offres, concentration sur des secteurs et des cas d'usage différenciants, et renforcement de nos expertises. Nous avons mené de front un programme de recentrage, de rationalisation et d'investissement ciblé. L'objectif est de bâtir une croissance plus prévisible et une amélioration graduelle de notre profitabilité opérationnelle » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Résultats annuels 2025 : le 25 mars 2026, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00