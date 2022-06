NEXTEDIA : ACQUISITION DE LA SOCIETE MANIKA-NEXTEDIA RENFORCE SES POSITIONS DANS LA CYBERSECURITE

Communiqué de presse le 30 juin 2022,18h

ACQUISITION DE LA SOCIETE MANIKA

NEXTEDIA RENFORCE SES POSITIONS DANS LA CYBERSECURITE

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) annonce le rachat de MANIKA , acteur reconnu en Cybersécurité sur les domaines stratégiques de gouvernance de la sécurité de l'information, de la résilience des systèmes d'information et de la gestion des risques des entreprises.

Une acquisition inscrite dans le plan Ambitions 2025 de NEXTEDIA de devenir un acteur de référence dans la cybersécurité.

Après l'acquisition en 2020 d'ANETYS, expert de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital Workspace, le rachat de MANIKA permet au groupe d'élargir son savoir-faire et son périmètre d'actions en apportant la capacité d'accompagnement des entreprises dans leurs plans stratégiques de cybersécurité et de résilience. MANIKA prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 2 M€ en 2022.

Grâce au positionnement stratégique de MANIKA au plus près des décideurs de la cybersécurité, NEXTEDIA renforce ses positions dans les entreprises et pourra leur proposer une offre complète dans le pilotage, la transformation et l'exploitation des programmes de cybersécurité.

L'intégration de MANIKA sera réalisée selon les usages historiques du Groupe, en conservant les fondateurs à des postes clés de management et en les intéressant au succès de l'ensemble. Cette politique d'intégration a permis à NEXTEDIA de mener avec succès toutes les acquisitions du Groupe.

Une accélération du développement des revenus récurrents annuels (ARR)

Dans le cadre de son plan Ambitions 2025 , NEXTEDIA illustre, avec ce rachat, sa volonté de fédérer des entreprises de technologies et de services à fort valeur ajoutée, avec pour objectif de développer majoritairement un revenu récurrent annuel.

MANIKA dispose d'une plateforme technologique d'e-learning qui offre aux entreprises une gamme de services managés et de formations permettant de répondre aux besoins de sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité. Basée sur un logiciel développé en mode SaaS par MANIKA , celle-ci permet une démultiplication illimitée et une récurrence des revenus (ARR) tout en renforçant la fidélité des clients. A l'horizon 2025, MANIKA anticipe un ARR de 5 M€ représentant plus de 70% de son chiffre d'affaires annuel.

Des perspectives de développement favorables dans la Cybersécurité

Avec un marché européen* estimé à près de 34 milliards d'euros en 2021, en hausse de 8,3 % par rapport à 2020, les dépenses consacrées aux équipements, logiciels et services de sécurité en Europe devraient dépasser le cap des 45 milliards d'euros en 2025. Par sa politique active de croissance externe dans ce secteur, NEXTEDIA entend bénéficier des tendances très porteuses de ce marché pour assurer son développement.

*source IDC

« Partenaire depuis plusieurs années au travers d'ANETYS, nous partageons avec le Groupe NEXTEDIA une stratégie, une ambition et des valeurs communes ; ainsi, la décision de se rapprocher s'est faite naturellement. La complémentarité de nos offres va nous permettre de devenir un acteur de premier plan dans le paysage de la Cybersécurité. Outre nos prestations de conseil et d'audit, MANIKA va intensifier son investissement R&D dans le développement de ses plateformes technologiques et innovantes afin d'accélérer sa croissance et le développement de son revenu récurrent » précise Lionel MOURER, Fondateur et Président de MANIKA.

« Nous nous réjouissons d'accueillir les équipes de MANIKA au sein de notre groupe. Avec cette acquisition qui s'intègre parfaitement dans notre plan stratégique Ambitions 2025, NEXTEDIA se positionne au plus haut niveau dans les entreprises pour devenir un acteur influent dans les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la Cybersécurité . Nous confirmons également notre objectif d'être un consolidateur dans ce secteur qui offre de réelles perspectives de croissance durable et profitable » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires S1 2022 : 20 juillet 2022, après Bourse.

À propos de MANIKA

MANIKA est un cabinet indépendant de conseil, d'audit et de formation spécialisé dans la protection et le renforcement du système d'information.

Fondé début 2013 par un groupe de passionnés accompagné d'experts aux profils complémentaires, MANIKA accompagne les entreprises dans leur développement et plus particulièrement dans l'ouverture, la sécurisation, l'adaptation et la mutation de leur système d'information. Cette mutation est fréquemment mise en œuvre lors d'une démarche globale intégrant, en plus de la dimension informatique, la composante managériale relative aux évolutions de l'organisation. Cela implique, au-delà des seuls processus de gouvernance, une réelle prise en compte des métiers.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

