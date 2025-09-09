NextDecade progresse après un accord de fourniture de GNL avec ConocoPhillips

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du producteur de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O ont augmenté de 3,1 % à 10,40 $ avant le marché ** La société a déclaré lundi en fin de journée que ConocoPhillips COP.N achètera 1 million de tonnes par an de GNL à l'installation d'exportation de NEXT à Rio Grande, au Texas, pendant 20 ans

** L'accord rapproche NextDecade d'une décision finale d'investissement positive sur le train 5, qui est maintenant attendue au quatrième trimestre ** Séparément, la directrice générale de TotalEnergies TTEF.PA Patrick Pouyanne a déclaré dans une interview avec CNBC que NEXT annoncerait une décision finale d'investissement pour une unité de liquéfaction supplémentaire sur son projet Rio Grande LNG

** TTEF détient une participation de 10 % dans la quatrième usine de liquéfaction (Train 4) sur le site de NEXT au Texas

** À la dernière clôture, les actions de NEXT ont augmenté de 30,9 % depuis le début de l'année