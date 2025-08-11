 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
NextDecade obtient un financement de 3 milliards de dollars de TotalEnergies et du GIP pour le projet Rio Grande LNG
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré lundi qu'il recevrait jusqu'à 3 milliards de dollars en engagements de capitaux de TotalEnergies TTEF.PA et de Global Infrastructure Partners (GIP) pour financer le quatrième train de liquéfaction de son projet d'exportation de GNL Rio Grande au Texas.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEXTDECADE
10,5050 USD NASDAQ +1,60%
Pétrole Brent
66,82 USD Ice Europ +0,75%
Pétrole WTI
64,12 USD Ice Europ +1,20%
TOTALENERGIES
52,7300 EUR Euronext Paris +0,04%
