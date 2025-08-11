NextDecade obtient un financement de 3 milliards de dollars de TotalEnergies et du GIP pour le projet Rio Grande LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré lundi qu'il recevrait jusqu'à 3 milliards de dollars en engagements de capitaux de TotalEnergies TTEF.PA et de Global Infrastructure Partners (GIP) pour financer le quatrième train de liquéfaction de son projet d'exportation de GNL Rio Grande au Texas.