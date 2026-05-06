NextDecade estime que le conflit au Moyen-Orient va stimuler les contrats d'affrètement à long terme de méthaniers

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* Le vice-président de NextDecade affirme que le marché s'oriente vers des affrètements à long terme de méthaniers face à une volatilité croissante

* Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la réticence européenne freinent les décisions d'investissement dans les projets de GNL américains

* Le secteur du transport maritime de GNL s'apprête à construire 100 navires par an; les nouveaux navires offrent une capacité supérieure de 15 %

par Curtis Williams

Le conflit en cours au Moyen-Orient et d'autres perturbations inciteront davantage d'entreprises à affréter des navires de GNL dans le cadre de contrats à long terme plutôt que sur le marché spot, a déclaré mercredi Peter Fitzpatrick, vice-président de NextDecade chargé du transport maritime, lors d'un événement à Houston.

Le secteur du GNL s'était habitué à affréter des navires sur le marché spot lorsque l'offre de ce combustible était excédentaire, très peu de contrats à long terme ayant été conclus en 2024 et 2025, a expliqué M. Fitzpatrick. Le marché commence toutefois à prendre conscience qu'il y aura une volatilité accrue et s'adapte progressivement, a-t-il ajouté.

« L’impact à long terme de la crise géopolitique est que nous assisterons à une augmentation du transport maritime à long terme, où l’on gère son propre risque et ne se fie pas uniquement au marché spot », a déclaré M. Fitzpatrick lors du Global LNG Forum organisé par Lloyd’s Register.

Il a indiqué que les difficultés rencontrées dans la chaîne d’approvisionnement pour l’acquisition de turbines à gaz ralentiront la capacité des développeurs de projets GNL américains à prendre des décisions d’investissement définitives, car il est difficile de déterminer quand les équipements seront disponibles.

« Il fut un temps où les turbines à gaz étaient principalement destinées à des installations comme les usines de GNL, mais avec le nombre de centres de données en construction et l’expansion du GNL, il est très difficile de se procurer des turbines à gaz », a déclaré M. Fitzpatrick à Reuters en marge de la conférence.

La réticence des Européens à s’engager dans des achats à long terme complique également la prise de décision d’investissement pour certains développeurs américains, tout comme le niveau toujours élevé des taux d’intérêt qui fait grimper les coûts, a-t-il ajouté.

Avec la croissance des exportations de GNL, le secteur du transport maritime est en passe de construire 100 navires par an, les nouveaux navires pouvant transporter jusqu’à 15 % de plus que les méthaniers actuels, a déclaré Patrice Brossard, directeur général de Gaztransport & Technigaz North America, lors du même événement.

Les États-Unis, déjà premier exportateur mondial de GNL, sont en passe de doubler leur capacité d'exportation d'ici 2030. NextDecade construit actuellement une installation d'exportation d'une capacité de 30 millions de tonnes par an à Brownsville, au Texas.