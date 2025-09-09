NextDecade donne le feu vert au train 4 du projet Rio Grande LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré mardi qu'il avait atteint une décision finale d'investissement positive pour la quatrième usine de liquéfaction, connue sous le nom de train, de son projet d'exportation Rio Grande au Texas.