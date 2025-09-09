NextDecade donne le feu vert au train 4 du projet d'exportation de GNL Rio Grande au Texas

Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré mardi qu'il était parvenu à une décision d'investissement finale positive pour la quatrième usine de liquéfaction, connue sous le nom de train, de son projet d'exportation Rio Grande au Texas.

Les actions de la société ont augmenté de près de 2 % dans les échanges prolongés, l'annonce marquant la quatrième décision finale d'investissement positive pour un projet de développement de GNL aux États-Unis, le plus grand exportateur mondial de carburant super réfrigéré.

Le secteur du GNL aux États-Unis a connu une reprise de l'activité commerciale après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction en janvier.

Les développeurs de GNL atteignent généralement un FID sur les projets une fois qu'ils ont obtenu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Le train 4 a une capacité de production de GNL prévue de près de 6 millions de tonnes par an, ce qui porte la capacité de production totale prévue pour l'installation d'exportation de Rio Grande à environ 24 millions de tonnes par an.

La société a déclaré que le train 4 est soutenu commercialement par des accords de 20 ans portant sur 4,6 millions de tonnes par an avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), TotalEnergies TTEF.PA , et Aramco d'Arabie Saoudite 2223.SE .

La date d'achèvement du train 4, ainsi que la première date de livraison commerciale dans le cadre des contrats de GNL du train 4, sont prévues pour le deuxième semestre de 2030, a déclaré NextDecade.

Le coût total du projet associé au train 4 et à l'infrastructure connexe devrait s'élever à environ 6,7 milliards de dollars, financés par des capitaux propres et des engagements de prêt.

NextDecade a signé de nombreux contrats de GNL à partir de l'installation de Brownsville, au Texas, qui est en cours de construction et a une capacité potentielle d'environ 48 millions de tonnes par an, afin de renforcer sa position sur le marché international.

Venture Global VG.N a donné le feu vert à son projet CP2 LNG en juillet, tandis que Cheniere LNG.N a approuvé ses trains 8 et 9 de taille moyenne et que Woodside Energy WDS.AX a donné le feu vert à son projet en Louisiane.

Le producteur de GNL a déclaré lundi qu'il avait entièrement commercialisé le train 5, qui devrait annoncer un FID positif au quatrième trimestre, avec la signature d'un accord d'approvisionnement de 20 ans avec ConocoPhillips.