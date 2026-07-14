NextCure s'envole grâce à sa fusion avec Avere et à un financement de 320 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

14 juillet - ** Le cours de l'action de la société de biotechnologie NextCure NXTC.O a presque quadruplé pour atteindre 8,22 dollars lors des échanges matinaux

** La société annonce qu'elle fusionnera avec la société privée Avere Therapeutics dans le cadre d'une opération entièrement en actions et qu'elle exercera ses activités sous le nom d'Avere Therapeutics après la clôture de la transaction

** NXTC précise qu’un financement privé concomitant de 320 millions de dollars servira à financer le développement de l’AVR-001, un comprimé expérimental à prise hebdomadaire destiné au traitement des maladies inflammatoires

** L’AVR-001 cible l’IL-23, une protéine associée à des pathologies telles que le psoriasis, une maladie cutanée chronique se caractérisant par l’apparition de plaques squameuses

** Avere prévoit de lancer un essai clinique de phase intermédiaire sur le psoriasis début 2027, les résultats étant attendus au premier semestre 2028

** Les actionnaires d’Avere avant la fusion, y compris les investisseurs ayant participé au financement, devraient détenir environ 98,8 % de la société issue de la fusion; les actionnaires de NextCure, environ 1,2 %

**Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ42 % depuis le début de l'année