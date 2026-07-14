NextCure bondit grâce à sa fusion avec Avere et à un financement de 320 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de la société de biotechnologie NextCure NXTC.O ont bondi de 93 % pour atteindre 4,19 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va fusionner avec la société privée Avere Therapeutics dans le cadre d'une opération entièrement en actions et qu'elle opérera sous le nom d'Avere Therapeutics après la clôture de la transaction

** NXTC précise qu’un financement privé parallèle de 320 millions de dollars servira à financer le développement de l’AVR-001, un comprimé expérimental à prise hebdomadaire destiné au traitement des maladies inflammatoires

** L’AVR-001 cible l’IL-23, une protéine associée à des pathologies telles que le psoriasis, une maladie cutanée chronique se caractérisant par l’apparition de plaques squameuses

** Avere prévoit de lancer un essai clinique de phase intermédiaire sur le psoriasis début 2027, les résultats étant attendus au premier semestre 2028

** Les actionnaires d’Avere avant la fusion, y compris les investisseurs ayant participé au financement, devraient détenir environ 98,8 % de la société issue de la fusion; les actionnaires de NextCure, environ 1,2 %

** À la clôture d'hier, le titre avait perdu environ 85 % depuis le début de l'année