 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NextCure bondit grâce à sa fusion avec Avere et à un financement de 320 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de la société de biotechnologie NextCure NXTC.O ont bondi de 93 % pour atteindre 4,19 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va fusionner avec la société privée Avere Therapeutics dans le cadre d'une opération entièrement en actions et qu'elle opérera sous le nom d'Avere Therapeutics après la clôture de la transaction

** NXTC précise qu’un financement privé parallèle de 320 millions de dollars servira à financer le développement de l’AVR-001, un comprimé expérimental à prise hebdomadaire destiné au traitement des maladies inflammatoires

** L’AVR-001 cible l’IL-23, une protéine associée à des pathologies telles que le psoriasis, une maladie cutanée chronique se caractérisant par l’apparition de plaques squameuses

** Avere prévoit de lancer un essai clinique de phase intermédiaire sur le psoriasis début 2027, les résultats étant attendus au premier semestre 2028

** Les actionnaires d’Avere avant la fusion, y compris les investisseurs ayant participé au financement, devraient détenir environ 98,8 % de la société issue de la fusion; les actionnaires de NextCure, environ 1,2 %

** À la clôture d'hier, le titre avait perdu environ 85 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEXTCURE
2,1800 USD NASDAQ +10,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,54 -3,25%
Pétrole Brent
87,4 +4,90%
CAC 40
8 298,85 -0,79%
TOTALENERGIES
71,44 +1,45%
SOITEC
101,95 +4,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank