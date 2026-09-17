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Next gagne du terrain après des résultats meilleurs qu'attendu
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 10:44
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Le groupe de distribution britannique gagne 1,41% à la Bourse de Londres après la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses prévisions annuelles.

Next profite notamment de l'accélération de ses activités internationales.

Au premier semestre, Next a réalisé un chiffre d'affaires de 3,54 milliards de livres. Le bénéfice avant impôts (PBT) atteint 569 millions de livres, contre 561 millions attendus, tandis que le bénéfice par action ressort à 370,4 pence, supérieur au consensus de 362,5 pence. Le dividende intérimaire de 98 pence dépasse également les attentes.

La performance britannique est contrastée, avec une activité en ligne plus solide que prévu mais des magasins physiques en retrait. Pour le second semestre, Next a abaissé de 18 millions de livres ses prévisions de ventes au Royaume-Uni, tout en relevant de 40 millions celles de l'international, notamment grâce à de meilleurs retours attendus de ses investissements en marketing digital.

Le groupe relève ainsi de 1% son objectif de bénéfice avant impôts pour l'exercice 2027, à 1,255 milliard de livres, soit une progression attendue de 8,4% sur un an. La direction reste toutefois prudente sur la consommation britannique, compte tenu de l'inflation, du coût des crédits immobiliers et de la faiblesse du marché de l'emploi.

Jefferies, qui reste "Neutre" sur Next, souligne que l'accélération de l'international et les économies de coûts permettent de compenser la dégradation des perspectives au Royaume-Uni.

RBC met de son côté en avant les atouts structurels du groupe, notamment son modèle omnicanal, sa logistique automatisée, son expansion internationale et le potentiel de Total Platform. Le broker juge toutefois la valorisation relativement élevée par rapport aux autres distributeurs britanniques et maintient sa recommandation Sous-performance.

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