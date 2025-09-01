Next consolide sous ses moyennes courtes
Une correction sans remise en cause du fond
Sur un mois, Next recule de 2,9%, effaçant une partie du chemin parcouru récemment. Mais le bilan demeure solide, avec +19,3% sur six mois et +17,6% sur un an. L'épisode actuel ressemble donc davantage à une consolidation de moyen terme qu'à une rupture de tendance. Le titre évolue désormais sous les moyennes mobiles 20 et 50 jours, confirmant un biais neutre de court terme et un manque de visibilité immédiate.
Des repères techniques précis
Le marché travaille des zones charnières. Un premier socle se situe à 11 685 GBX, renforcé par un appui supplémentaire à 11 455 GBX. En face, la première résistance se trouve à 12 330 GBX, avant un couloir d'offre plus dense entre 12 970 et 12 910 GBX. Ces bornes encadrent un range de travail court terme entre 11 455 et 12 330 GBX, cohérent avec une phase de stabilisation après le rallye semestriel.
Le risque d'un test de support
L'absence d'accélération haussière et la position sous les moyennes courtes militent pour une poursuite du mouvement latéral. Tant que l'offre reste active à proximité des résistances, un nouveau test de la zone 11 685-11 455 GBX ne peut être écarté. À l'inverse, seul un franchissement clair des 12 330 GBX permettrait de réactiver le flux acheteur et d'envisager un retour vers les sommets récents.
