Décision de la Fed : retrouvez à 20h30 la conférence de presse de Jerome Powell

Le président de la Réserve fédérale américaine devrait s'exprimer ce mercredi à 20h30 (heure de Paris), après l'annonce de la décision de politique monétaire. Les marchés anticiperaient une baisse des taux de 25 points de base, mais Jerome Powell pourrait adopter un ton prudent, insistant sur la dépendance aux données économiques.

Il devrait commenter les nouvelles projections de la Fed pour 2026, sans donner de calendrier trop explicite. Un discours plus accommodant serait perçu comme un pivot monétaire, tandis qu'un rappel à la vigilance pourrait tempérer l'enthousiasme des investisseurs.