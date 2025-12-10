 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décision de la Fed : retrouvez à 20h30 la conférence de presse de Jerome Powell
information fournie par Boursorama 10/12/2025 à 19:30

Le président de la Réserve fédérale américaine devrait s'exprimer ce mercredi à 20h30 (heure de Paris), après l'annonce de la décision de politique monétaire. Les marchés anticiperaient une baisse des taux de 25 points de base, mais Jerome Powell pourrait adopter un ton prudent, insistant sur la dépendance aux données économiques.

Il devrait commenter les nouvelles projections de la Fed pour 2026, sans donner de calendrier trop explicite. Un discours plus accommodant serait perçu comme un pivot monétaire, tandis qu'un rappel à la vigilance pourrait tempérer l'enthousiasme des investisseurs.

Banques centrales
FED
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

1 commentaire

  • 19:50

    Rien ne prouve pas que le contraire ne serait pas plus faux que l'inverse non plus, et réciproquement.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : une baisse des taux ne fait aucun doute
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.12.2025 19:38 

    Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions "Malgré les divergences d'opinion au sein de la Fed, une baisse des taux demain ne fait aucun doute. Le marché a déjà pleinement intégré cette baisse, et Powell semble presque ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron à l'Elysée, à Paris, le 9 décembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Macron confirme une loi pour interdire les réseaux sociaux "avant 15-16 ans"
    information fournie par AFP 10.12.2025 19:37 

    Le président Emmanuel Macron a confirmé mercredi à Saint-Malo son intention de faire interdire les réseaux sociaux avant "15 ou 16 ans", grâce à un projet de loi déposé "dès janvier". Lors d'une étape en Bretagne dans son tour de France sur la régulation des réseaux ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit sans tendance claire en attendant la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:29 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé sans tendance claire mercredi et Wall Street était également dans le désordre à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens signe un contrat de plus de 500 ME avec les armées allemandes
    information fournie par Zonebourse 10.12.2025 18:22 

    Exosens , en partenariat avec Theon International, annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR). Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l'échelle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank