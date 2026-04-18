Nexstar déclare qu'elle fera appel de la décision d'un juge américain interrompant la fusion avec Tegna

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(Mise à jour de l'article avec la décision de Nexstar de faire appel, les détails de la décision et l'historique de l'affaire) par David Thomas et Mike Scarcella

Nexstar NXST.O a déclaré vendredi qu'il ferait appel de la décision d'un juge fédéral interrompant son acquisition de la station de radiodiffusion rivale Tegna, après que le juge ait émis une injonction préliminaire alors que les contestations antitrust de DirecTV et d'un groupe d'États se poursuivent.

Le juge fédéral en chef du district de Sacramento, Troy Nunley, a déclaré que les plaignants avaient toutes les chances d'obtenir gain de cause en affirmant que l'opération, d'un montant de 3,54 milliards de dollars, réduirait considérablement la concurrence sur des dizaines de marchés télévisuels locaux.

L'ordonnance du tribunal interdit à Nexstar de consolider ses activités avec Tegna, mais n'annule pas la transaction. L'accord a été rapidement conclu après avoir été approuvé par le ministère de la justice et la Federal Communications Commission le 19 mars, ce que Nexstar a noté dans sa déclaration annonçant son appel.

"Nous ferons appel de la décision d'aujourd'hui et nous avons hâte de présenter notre dossier sur le fond devant la cour d'appel du neuvième circuit", a déclaré Nexstar.

DirecTV, qui a intenté une action fédérale antitrust pour s'opposer à la fusion, a salué la décision de M. Nunley dans un communiqué, affirmant que "la consolidation incontrôlée des stations obligera les consommateurs à payer plus pour moins".

Huit États, dont la Californie et New York, se sont également opposés à la fusion. Dans un communiqué publié vendredi, le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que la décision de M. Nunley constituait une "victoire cruciale dans notre affaire".

"Le gouvernement fédéral a peut-être jeté l'éponge, mais nous continuerons à nous battre pour les consommateurs, pour les travailleurs, pour l'accessibilité financière et pour nos informations locales", a déclaré M. Bonta.

L'ordonnance de M. Nunley n'entrera pas en vigueur avant mardi, car les entreprises avaient demandé un délai pour pouvoir envisager de faire appel.

L'accord crée le plus grand groupe de radiodiffusion des États-Unis, qui touche 80 % des foyers américains. Les États ont fait valoir que l'opération entraînerait des pertes d'emplois, une augmentation des factures de câble et "un impact significatif sur la diffusion d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains dans tout le pays".

Nexstar, dans son communiqué de vendredi, a déclaré que son accord avec Tegna renforcerait les stations locales et "soutiendrait l'investissement continu dans le journalisme local et les informations basées sur les faits".