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A Saint-Pétersbourg, l'AfD noue des contacts, entre Kremlin et Gazprom
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 15:07

Élections du Land de Bade-Wurtemberg

Élections du Land de Bade-Wurtemberg

Un député du parti d'extrême ‌droite allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD) a rencontré l'un des principaux conseillers du président ​russe Vladimir Poutine ainsi que le directeur général du groupe énergétique Gazprom à Saint-Pétersbourg au mépris des avertissements de Berlin.

Markus Frohnmaier, porte-parole de l'AfD pour les affaires étrangères ​au Bundestag et figure de l'aile radicale du parti, a participé à la conférence économique de Saint-Pétersbourg, alors ​que le ministère allemand des Affaires étrangères ⁠avait "explicitement déconseillé à l'AfD d'effectuer ces voyages".

L'élu a déclaré sur X avoir ‌rencontré mercredi le président directeur général de Gazprom, Alexeï Miller, et Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour l'investissement et la ​coopération économique, qui font l'objet de ‌sanctions internationales en raison de la guerre menée par la ⁠Russie contre l'Ukraine.

Markus Frohnmaier, qui a appelé à plusieurs reprises à renouer le dialogue avec la Russie pour rétablir l'approvisionnement énergétique, a expliqué que la rencontre avec ⁠Alexeï Miller avait porté ‌sur le gazoduc Nord Stream et la reprise complète des livraisons ⁠de gaz russe vers l'Allemagne.

Pendant des décennies, le modèle économique allemand s'est largement ‌appuyé sur l'accès à l'énergie russe bon marché. Avant l'invasion de ⁠l'Ukraine en février 2022, la Russie fournissait plus d'un tiers ⁠des importations de pétrole ‌brut et plus de la moitié du gaz naturel.

L'Allemagne a été pénalisée par la ​fermeture du gazoduc sous-marin Nord Stream, ‌qui a été endommagé par des explosions en septembre 2022. Berlin a été contraint de trouver des sources ​d'approvisionnement alternatives.

La Russie a accusé l'Ukraine d'être à l'origine de l'attaque, Kyiv a nié toute implication.

"À une époque où beaucoup semblent plus à l’aise avec la ⁠confrontation qu’avec la conversation, un véritable dialogue importe plus que jamais", a écrit Markus Frohnmaier sur X après sa rencontre avec Kirill Dmitriev.

L'AfD, dont l'ascension électorale inquiète à Berlin, critique régulièrement le soutien massif du chancelier conservateur Friedrich Merz à l’Ukraine.

(Rédigé par James Mackenzie; rédaction complémentaire par Vladimir Soldatkin à Saint-Pétersbourg; version française Rihab Latrache, ​édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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2 commentaires

  • 15:29

    Bravo à l’Afd de préparer l’avenir pendant que les partis actuels ne sont que dans la confrontation inutile.

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