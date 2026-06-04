Élections du Land de Bade-Wurtemberg
Un député du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD) a rencontré l'un des principaux conseillers du président russe Vladimir Poutine ainsi que le directeur général du groupe énergétique Gazprom à Saint-Pétersbourg au mépris des avertissements de Berlin.
Markus Frohnmaier, porte-parole de l'AfD pour les affaires étrangères au Bundestag et figure de l'aile radicale du parti, a participé à la conférence économique de Saint-Pétersbourg, alors que le ministère allemand des Affaires étrangères avait "explicitement déconseillé à l'AfD d'effectuer ces voyages".
L'élu a déclaré sur X avoir rencontré mercredi le président directeur général de Gazprom, Alexeï Miller, et Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour l'investissement et la coopération économique, qui font l'objet de sanctions internationales en raison de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.
Markus Frohnmaier, qui a appelé à plusieurs reprises à renouer le dialogue avec la Russie pour rétablir l'approvisionnement énergétique, a expliqué que la rencontre avec Alexeï Miller avait porté sur le gazoduc Nord Stream et la reprise complète des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne.
Pendant des décennies, le modèle économique allemand s'est largement appuyé sur l'accès à l'énergie russe bon marché. Avant l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie fournissait plus d'un tiers des importations de pétrole brut et plus de la moitié du gaz naturel.
L'Allemagne a été pénalisée par la fermeture du gazoduc sous-marin Nord Stream, qui a été endommagé par des explosions en septembre 2022. Berlin a été contraint de trouver des sources d'approvisionnement alternatives.
La Russie a accusé l'Ukraine d'être à l'origine de l'attaque, Kyiv a nié toute implication.
"À une époque où beaucoup semblent plus à l’aise avec la confrontation qu’avec la conversation, un véritable dialogue importe plus que jamais", a écrit Markus Frohnmaier sur X après sa rencontre avec Kirill Dmitriev.
L'AfD, dont l'ascension électorale inquiète à Berlin, critique régulièrement le soutien massif du chancelier conservateur Friedrich Merz à l’Ukraine.
(Rédigé par James Mackenzie; rédaction complémentaire par Vladimir Soldatkin à Saint-Pétersbourg; version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer