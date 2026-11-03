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NexPoint Residential recule en raison d'une révision à la baisse des prévisions de FFO pour 2026 et d'une perte plus importante au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 14:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Le titre du REIT américain spécialisé dans l'immobilier multifamilial NexPoint Residential Trust

NXRT.N recule d'environ 7 % à 16,80 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la baisse ses prévisions annuelles de flux de trésorerie d'exploitation (FFO) en raison d'un ralentissement du marché locatif et d'une baisse des performances immobilières

** NXRT table désormais sur un FFO par action de 2,02 $ pour 2026, contre une estimation précédente de 2,25 $ par action

** Elle abaisse également ses prévisions annuelles de FFO de base par action à 2,22 dollars par action, contre 2,45 dollars par action auparavant

** La société fait état d’une perte nette plus importante au troisième trimestre, à 11,53 millions de dollars, soit 45 cents par action, contre une perte nette de 7,82 millions de dollars, soit 31 cents par action, un an plus tôt

** À la clôture d'hier, le titre avait perdu 40 % depuis le début de l'année

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NEXPOINT RS REIT
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