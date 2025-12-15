Nexity, une opportunité en 2026 ?

nexity-1 (Crédits: L. Grassin)

Pour l'année 2026, le secteur immobilier devrait encore être secoué par un contexte économique fragile. Malgré l'assouplissement progressif des taux, la reprise reste incertaine. En 2025, l'action Nexity a subi plusieurs fortes baisses, notamment en février, en août et en octobre, confirmant une tendance plutôt baissière.

Faut-il donc y voir une opportunité d'achat de l'action Nexity à contre-courant ou une opportunité de trading pour profiter de la volatilité d'un secteur immobilier toujours sous tension ? Pour y voir plus clair, nous vous proposons notre avis et une analyse complète de l'action Nexity sur le plan technique et fondamental. Vous découvrirez également nos conseils pratique pour trader et investir en Bourse dans l'action Nexity en 2026.

Qui est Nexity ?​

Nexity est un acteur majeur de l'immobilier en France qui a été fondé en 2000, connu pour offrir une gamme complète de services aux particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels et collectivités locales.

Nexity est le leader dans la promotion de logements neufs, il développe également des activités de lotissement de terrains à bâtir et de régénération urbaine. Ses prestations de services immobiliers incluent l'administration de biens résidentiels, la gestion de résidences étudiantes, le conseil et la transaction immobilière.

En immobilier d'entreprise, Nexity est impliqué dans la promotion d'immeubles de bureaux, de parcs d'activités et de plateformes logistiques. Avec une présence quasi exclusive en France, le groupe Nexity se distingue par son engagement en faveur de la construction bas carbone, consolidant ainsi sa position de leader responsable sur le marché immobilier français.

En 2025, Nexity a réalisé 1,93 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois, dans un marché du logement encore ralenti. Le groupe Nexity a enregistré plus de 7 100 « réservations », c'est-à-dire des promesses d'achat de logements. Une grande partie provient des « accédants », des personnes qui achètent leur résidence principale. Grâce à la croissance de ses activités d'exploitation, Nexity confirme viser un retour à un résultat opérationnel positif pour l'ensemble de l'année 2025 (les résultats seront annoncés début 2026).

Quelle est la position de Nexity dans le secteur immobilier français ?

Nexity occupe une position dominante sur le marché immobilier français, se distinguant par son engagement envers l'innovation et la responsabilité sociétale.

Les principaux concurrents de Nexity sont Bouygues Immobilier et Vinci Immobilier, qui rivalisent sur divers segments tels que la promotion résidentielle et tertiaire. Nexity se distingue par une stratégie axée sur la régénération urbaine, illustrée par le lancement de sa marque Nexity Héritage, dédiée à la transformation de biens fonciers pour leur donner une seconde vie. De plus, le partenariat stratégique avec Carrefour pour la revalorisation de 76 sites en France reflète sa volonté de répondre aux évolutions sociétales actuelles.​

En termes d'image, Nexity bénéficie d'une réputation solide, renforcée par son engagement en faveur de la construction bas carbone et de la durabilité. En résumé, Nexity joue un rôle central dans le marché immobilier français, se distinguant par sa capacité d'adaptation, son engagement envers des projets durables et sa volonté d'innover pour répondre aux besoins changeants des territoires et de ses clients.

Faut-il investir dans l'action Nexity en 2026 ? Notre avis et analyse fondamentale

Pour savoir s'il est pertinent d'investir dans l'action Nexity, commençons par analyser sa santé financière.

Du point de vue de l'analyse fondamentale, la valorisation actuelle de Nexity en Bourse est l'un des points qui pourrait susciter l'intérêt des investisseurs, principalement du fait de la forte baisse du titre Nexity en Bourse au cours de l'année 2025. En effet, l'action Nexity a chuté de -30,37 % depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, créant ainsi une opportunité potentielle pour les investisseurs à long terme.

Toutefois, attention car le ratio cours/bénéfice (PER), qui permet d'évaluer si une action est chère ou bon marché, est actuellement négatif pour l'action Nexity. Un PER négatif n'est généralement pas bon signe, car il indique que l'entreprise est en perte et ne génère pas de bénéfices sur la période analysée.

Cependant, le ratio EV/EBITDA, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices avant certaines charges, est à 11,14 contre 14,38 pour le secteur immo. Un multiple EV/EBITDA inférieur à celui du secteur suggère que l'action Nexity pourrait être sous-valorisée par rapport à ses concurrents.

En conclusion, la prudence est de mise car la croissance du groupe français a fortement ralenti l'an dernier. De ce fait, certains fondamentaux peuvent freiner les investisseurs qui souhaitent se positionner sur des entreprises en forte expansion.

L'avis de Marc sur l'action Nexity :

Les données fondamentales de Nexity apparaissent mitigées : certains indicateurs restent corrects, tandis que d'autres envoient des signaux plus préoccupants. Dans ce contexte contrasté, il est essentiel de tenir compte de ces éléments, mais l'analyse technique de l'action Nexity jouera un rôle déterminant pour affiner toute décision d'investissement, car les fondamentaux produisent à la fois des signaux positifs et négatifs.

Jusqu'où peut aller l'action Nexity en 2026 ? Notre avis et analyse technique

D'un point de vue technique, la tendance de l'action Nexity en Bourse est clairement baissière, avec une succession de replis tout au long de l'année 2025 malgré quelques rebonds ponctuels.

Pour 2026, le niveau clé à surveiller sur l'action Nexity sera le support des 8,40 €. Si ce support tient et qu'un signal de rebond confirmé apparaît, un achat autour de 8,40 € pourrait se justifier, avec un premier objectif autour de 10 €, niveau de résistance intermédiaire et seuil psychologique important.

En cas de cassure des 10 €, la hausse des cours de Bourse Nexity pourrait se poursuivre vers les 11 à 12 €, correspondant cette fois à une zone de résistance majeure.

Analyse graphique action Nexity pour 2026

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

La prudence sera toutefois essentielle pour début 2026, car il ne faudra pas se précipiter sur l'action Nexity tant qu'aucun rebond clair n'est validé.

À l'inverse, si le support des 8,40 € venait à céder, ce serait un signal très négatif pour le titre Nexity en Bourse, pouvant ouvrir la voie à un repli vers la zone des 2 €, prochain support majeur.

Comment investir dans l'action Nexity en 2026 ? Avis Café de la Bourse

Tout d'abord, il est important de rappeler que Nexity est ce que l'on appelle une petite capitalisation boursière (Small cap, moins de 1 milliard d'euro). Ce type d'investissement peut offrir une rentabilité supérieure à celles des grandes valeurs du CAC 40, mais il faut accepter en contrepartie un niveau de risque plus élevé.

Actuellement, l'action Nexity évolue dans une tendance baissière, ce qui doit pousser les investisseurs à redoubler de vigilance. Se positionner dans un tel contexte exige une certaine stratégie. Les investisseurs avisés pourront envisager d'entrer progressivement, par exemple en ciblant les zones de support clés (comme les 8,40 €) ou en adoptant une stratégie de « dollar cost averaging » (DCA), qui consiste à investir de manière régulière sur une longue période afin de lisser le prix d'achat via un plan d'investissement.

Ce type d'approche permet de limiter les risques liés à la volatilité, tout en se positionnant sur un titre Nexity qui pourrait bénéficier d'un rebond futur du marché immobilier. En effet, un redémarrage durable du secteur immobilier pourrait soutenir la reprise de Nexity.

Pour cela, deux conditions seront essentielles :

une baisse des taux d'intérêt sous les 2 %, qui rendrait le crédit immobilier plus accessible ;

et une croissance économique solide, idéalement supérieure à 1,5 %, voire 2 %, pour stimuler la demande immobilière.

En résumé, l'action Nexity peut représenter une opportunité d'investissement intéressante, à intégrer en petite proportion dans un portefeuille boursier diversifié, pour les investisseurs prêts à accepter une part de risque en échange d'un potentiel de rebond à moyen ou long terme.

Retrouvez également cet article dans Café de la Bourse