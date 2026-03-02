Nexity : séquence 'portes de saloon', vers un re-test des 8,15 ?
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:31
Après la correction amorcée sous les 10E (les 29 et 30 janvier), la rechute brutale du jour s'enclenche de nouveau après le test d'une résistance oblique issue de la zone des 42Een décembre 2021.
Nexity est de retour sous le support médian des 8,9E où se trouvent regroupées les MM20 et MM50 et se dirige vers l'ex palier de soutien des 8,45E du 7 novembre au 19 janvier puis du 16 février dernier
Le titre semble bien parti pour retracer son plancher historique des 8,15E du 21 janvier dernier.
