Nexity se dote d'un nouveau comité exécutif
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 07:45
Ce comité comprend les membres de l'actuelle direction générale du groupe immobilier, à savoir Jean-Claude Bassien (directeur général délégué), Fabrice Aubert et Pierre-Henry Pouchelon (directeurs généraux adjoints).
Fabrice Aubert devient président du pôle 'nouvelles offres urbaines' et Pierre-Henry Pouchelon, en charge des finances et du pôle 'performance immobilier résidentiel', prendra aussi la responsabilité du département croissance externe début 2026.
Les rejoignent Joris Delapierre et Lionel Séropian, directeurs généraux des régions Ile-de-France et Sud, ainsi qu'Anne-Laure Joumas, directrice de l'immobilier et de la performance, qui est nommée également directrice du pôle exploitation (coworking, résidences gérées).
Valeurs associées
|11,160 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Matt Spetalnick, Trevor Hunnicutt et Nidal al-Mughrabi Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accepté un plan de paix parrainé par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui ravage ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Emeis, Carmat, Fnac Darty, Havas, Pierre et Vacances, Delta Plus Group, EPC Groupe, précisions sur UBS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale ... Lire la suite
-
La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer