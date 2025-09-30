 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nexity se dote d'un nouveau comité exécutif
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 07:45

Nexity annonce la mise en place d'un nouveau comité exécutif, composé de 7 membres et présidé par sa PDG Véronique Bédague, pour 'piloter la mise en oeuvre de la stratégie avec pour priorité le déploiement du 'New Nexity' et prendre les arbitrages nécessaires'.

Ce comité comprend les membres de l'actuelle direction générale du groupe immobilier, à savoir Jean-Claude Bassien (directeur général délégué), Fabrice Aubert et Pierre-Henry Pouchelon (directeurs généraux adjoints).

Fabrice Aubert devient président du pôle 'nouvelles offres urbaines' et Pierre-Henry Pouchelon, en charge des finances et du pôle 'performance immobilier résidentiel', prendra aussi la responsabilité du département croissance externe début 2026.

Les rejoignent Joris Delapierre et Lionel Séropian, directeurs généraux des régions Ile-de-France et Sud, ainsi qu'Anne-Laure Joumas, directrice de l'immobilier et de la performance, qui est nommée également directrice du pôle exploitation (coworking, résidences gérées).

Valeurs associées

NEXITY
11,160 EUR Euronext Paris 0,00%
