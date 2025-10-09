 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 405,93
+1,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne: Merz réunit une industrie automobile en crise
information fournie par AFP 09/10/2025 à 04:51

Le chancelier allemand Friedrich Merz assis dans une BMW IX3 sur le stand du constructeur automobile lors de l'ouverture du Salon international de l'automobile IAA, le 9 septembre 2025 à Munich, dans le sud de l'Allemagne ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier allemand Friedrich Merz assis dans une BMW IX3 sur le stand du constructeur automobile lors de l'ouverture du Salon international de l'automobile IAA, le 9 septembre 2025 à Munich, dans le sud de l'Allemagne ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier allemand Friedrich Merz reçoit jeudi les acteurs clés d'une industrie automobile en crise et qui cherche à lever l'interdiction programmée des moteurs thermiques dans l'UE, faute de pouvoir résister à la concurrence chinoise dans la mobilité électrique.

Le chef du gouvernement et plusieurs ministres vont échanger avec les acteurs du secteur, constructeurs, fournisseurs, syndicats, lobbyistes et présidents des régions abritant des bastions de l'automobile.

"Il s'agit de trouver des solutions le plus rapidement possible afin d'offrir des perspectives d'avenir à cette industrie clé allemande", a déclaré Stefan Kornelius, porte-parole du gouvernement mercredi lors d'une conférence de presse.

Les annonces de bénéfices en chute libre, de suppressions de postes et de restructurations mettent en lumière presque chaque semaine la fragilité du modèle économique allemand, longtemps porté par la demande mondiale et une énergie bon marché importée de Russie.

Entre un retard sur des modèles électriques chinois de qualité et meilleur marché et des infrastructures insuffisantes, la crise affecte les grands constructeurs - Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz - mais également des fournisseurs majeurs comme Bosch ou ZF, ainsi que tout le tissu de PME sous-traitantes qui forment l'ossature du secteur.

Le secteur a perdu plus de 50.000 emplois en un an sur un total d'environ 800.000, selon EY.

Outre la concurrence chinoise, l'automobile allemande souffre du coût de l'énergie en hausse depuis l'invasion russe de l'Ukraine, d'une demande mondiale en baisse et plus récemment des droits de douane américains de 15% imposés sur les voitures européennes.

Une vue aérienne prise le 4 août 2025 à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, montre des voitures de différentes marques garées, prêtes à être vendues et exportées, dans un terminal logistique automobile ( AFP / Ina FASSBENDER )

Une vue aérienne prise le 4 août 2025 à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, montre des voitures de différentes marques garées, prêtes à être vendues et exportées, dans un terminal logistique automobile ( AFP / Ina FASSBENDER )

Parmi les sujets centraux du "sommet" convoqué par M. Merz, l'interdiction prévue par l'UE de la commercialisation de nouveaux moteurs thermiques à partir de 2035, une mesure destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser l'essor de la mobilité électrique.

Nombre de constructeurs européens voudraient obtenir la levée de cette date butoir, pour pouvoir s'adapter à une transition électrique jugée plus lente que prévu.

Friedrich Merz a plaidé lundi pour son abandon, jugeant la mesure "erronée". De quoi raviver les tensions au sein de sa coalition avec les sociaux-démocrates du SPD, qui veulent la conserver.

L'UE s'est engagée à se prononcer sur le dossier prochainement.

Selon plusieurs médias allemands, un compromis pourrait être proposé à Bruxelles, visant à assouplir l'interdiction sans la supprimer complètement.

Prolonger certains véhicules thermiques équipés de prolongateurs d'autonomie ou les hybrides rechargeables au delà de 2035 permettre "d'assurer la compétitivité de note industrie et des milliers d'emplois en Europe", a plaidé mercredi Stefan Hartung, PDG de Bosch, le premier fournisseur automobile mondial.

Des solutions "factices" pour l'ONG Transport & Environment (T&E), qui a exhorté mercredi le gouvernement à "respecter les objectifs européens" en matière de CO₂.

- Enième sommet -

Le ministre des Finances Lars Klingbeil, un social démocrate, veut lui inciter les Allemands à passer à l'électrique en prolongeant de cinq ans des avantages fiscaux qui expirent début 2026.

Le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil assiste à une séance au Bundestag, la chambre basse du parlement allemand, à Berlin, le 17 septembre 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil assiste à une séance au Bundestag, la chambre basse du parlement allemand, à Berlin, le 17 septembre 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Quant aux Verts allemands, ils n'ont de cesse de souligner que la mobilité électrique est la technologie d'avenir et qu'une prolongation des moteurs thermiques ne fera que creuser le retard de l'Allemagne sur la Chine.

Mais in fine les participants au sommet convoqué par M. Merz "discuteront beaucoup et décideront de peu, surtout parce que les décisions sont prises au niveau européen", observe Frank Schwope, spécialiste du secteur à l'université FHM de Cologne.

"Ce dont nous avons besoin en Allemagne, ce n'est pas d'un énième sommet industriel, mais d'un programme qui agit sur les coûts et la compétitivité du pays", commente pour sa part Ferdinand Dudenhöffer, expert du Centre de recherche automobile (CAR) de Bochum.

D'après une étude de ce centre parue mercredi, l'écart entre le prix des voitures électriques et thermiques n'a jamais été aussi faible, rendant selon lui injustifiée toute remise en cause de l'interdiction des moteurs à combustion à partir de 2035.

Environnement
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BMW
80,260 EUR XETRA -8,25%
MERCEDES-BENZ GROUP
53,560 EUR XETRA -2,92%
VOLKSWAGEN
92,650 EUR XETRA -1,91%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rassemblement à Tel-Aviv devant un mémorial pour les Israéliens tués durant et depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le 7 octobre 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    Accord Israël-Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza sous l'égide de Trump
    information fournie par AFP 09.10.2025 05:17 

    Après deux ans de guerre, Israël et le Hamas palestinien se sont entendus tôt jeudi sur un cessez-le-feu à Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump visant à établir une paix "durable" dans la région, le président américain disant tabler sur un retour des otages ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, à Bruxelles, le 8 octobre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Fragilisée, Ursula von der Leyen face au vote des eurodéputés
    information fournie par AFP 09.10.2025 05:04 

    Les eurodéputés se prononcent jeudi midi sur deux motions de censure visant Ursula von der Leyen, sans menace réelle pour la présidente de la Commission européenne, mais signe de crispations au sein du Parlement européen. Ces motions déposées par l'extrême droite ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 08/10/2025
    Top 5 IA du 08/10/2025
    information fournie par Libertify 09.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Aperam , Bouygues , Capgemini , Legrand , NVIDIA . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de HSBC sur son siège social dans le quartier financier de Hong Kong
    HSBC propose de privatiser Hang Seng Bank pour environ €11,7 mds
    information fournie par Reuters 09.10.2025 04:45 

    HSBC a annoncé jeudi avoir demandé au conseil d'administration de Hang Seng Bank de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires par le biais d'un plan d'arrangement, conformément à l'ordonnance de Hong Kong sur les sociétés. Hang Seng Bank, filiale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank