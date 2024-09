Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity : s'envole de +8,5% vers 10,25E information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Nexity s'envole de +8,5% vers 10,25E (égalant son zénith du 26 août) et se rapproche de la résistance des 10,4E du 31 juillet.

L'étape suivant consisterait à rejoindre l'ex-plancher des 11,9E du 27 et 29 mai dernier, puis combler dans la foulée le 'gap' des 11,96E du 16 juin.





Valeurs associées NEXITY 9,96 EUR Euronext Paris +5,73%