Nexity renforce son pôle Nouvelles Offres Urbaines

Nexity annonce la nomination de Delphine Fontaine au poste de Directrice générale adjointe en charge du développement des Nouvelles Offres Urbaines.

Forte de plus de 25 ans d'expérience dans l'immobilier, elle rejoint Nexity pour accompagner le développement de cette activité stratégique dédiée à la régénération urbaine, au repositionnement d'actifs et à la conception de projets immobiliers innovants, durables et responsables au service des territoires.

Delphine Fontaine pilotera le développement de projets associant immobilier d'entreprise, transformation d'actifs tertiaires, réhabilitation de logements, résidences gérées et projets mixtes.

"Delphine Fontaine a développé une expertise reconnue dans le développement, la transformation et la valorisation d'actifs immobiliers" indique le groupe.

Avant de rejoindre Nexity, elle dirigeait l'Agence Promotion Tertiaire Ile-de-France et Régions de GA Smart Building.

Elle a également occupé plusieurs postes à responsabilités au sein d'autres grandes entreprises du secteur, notamment chez La Poste Immobilier et EDF Sofilo.