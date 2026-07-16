 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nexity renforce son pôle Nouvelles Offres Urbaines
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 11:49

Nexity annonce la nomination de Delphine Fontaine au poste de Directrice générale adjointe en charge du développement des Nouvelles Offres Urbaines.

Forte de plus de 25 ans d'expérience dans l'immobilier, elle rejoint Nexity pour accompagner le développement de cette activité stratégique dédiée à la régénération urbaine, au repositionnement d'actifs et à la conception de projets immobiliers innovants, durables et responsables au service des territoires.

Delphine Fontaine pilotera le développement de projets associant immobilier d'entreprise, transformation d'actifs tertiaires, réhabilitation de logements, résidences gérées et projets mixtes.

"Delphine Fontaine a développé une expertise reconnue dans le développement, la transformation et la valorisation d'actifs immobiliers" indique le groupe.

Avant de rejoindre Nexity, elle dirigeait l'Agence Promotion Tertiaire Ile-de-France et Régions de GA Smart Building.

Elle a également occupé plusieurs postes à responsabilités au sein d'autres grandes entreprises du secteur, notamment chez La Poste Immobilier et EDF Sofilo.

Valeurs associées

NEXITY
7,7900 EUR Euronext Paris -0,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,66 -11,32%
CAC 40
8 327,78 -0,65%
Pétrole Brent
84,74 -0,38%
SOITEC
91,28 -6,51%
VALERIO THER. (EX...
0,568 +24,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank