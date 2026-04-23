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Nexity réalise un chiffre d'affaires de 518 MEUR au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 18:38

Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 518 MEUR au 1er trimestre 2026 (-12%). Le chiffre d'affaires de New Nexity s'inscrit à 513 MEUR (-13%). Il enregistre un ralentissement de l'activité Aménagement et Promotion partiellement compensé par la croissance des activités d'exploitation.

Le chiffre d'affaires de l'activité Aménagement et Promotion, hors activité à l'International atteint 411 MEUR sur le premier trimestre 2026, en baisse de 15% par rapport au premier trimestre 2025.

Sur la période, le chiffre d'affaires des Services est stable à 101 MEUR. Le chiffre d'affaires des activités d'exploitation représente 77% du chiffre d'affaires des Services et progresse de 5% à 78 MEUR.

Le chiffre d'affaires de la distribution, représentant 23 % du chiffre d'affaires des Services, recule de 4 MEUR (-14 %) à 23 MEUR.

Sous réserve de la non -détérioration de l'environnement macro-économique, le groupe vise une amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026 et la poursuite de la baisse du ratio de levier avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à la cible de 3,5x au plus tard en 2027.

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