Nexity-Le CA recule de 12% au T1, objectifs 2026 confirmés

Nexity NEXI.PA a fait état d'un chiffre d'affaires total en recul de 12% au premier trimestre, à 518 millions d'euros, le groupe immobilier confirmant également ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires de la principale activité aménagement et promotion recule de 15% sur le trimestre, à 411 millions d'euros, dans un début d'année marqué par une "forte incertitude" des clients, indique Nexity.

"Les mesures de soutien annoncées par le gouvernement en début d'année, en faveur de l'investissement locatif notamment avec le dispositif Jeanbrun, n'ont pas produit d’effet encore significatif sur le premier trimestre compte tenu de la mise en place récente", explique le groupe.

Nexity, dont l'activité est exclusivement en France, précise ne pas avoir d'"exposition directe" au Moyen-Orient mais se dit "attentif" à l'évolution de la situation susceptible d'avoir un impact sur l'environnement macroéconomique.

Le groupe continue de viser "le plus rapidement possible" et au plus tard en 2027 un ratio de levier à un niveau inférieur à 3,5x, ainsi qu'un résultat opérationnel courant ROC "New Nexity", hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive), "en hausse" en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)