Nexity: en perte nette sur l'exercice écoulé information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Nexity publie une perte nette part du groupe de 62 millions d'euros au titre de 2024, contre un profit de 19 millions l'année précédente, et un résultat opérationnel courant à peine positif de deux millions d'euros, après 246 millions en 2023.



Le groupe immobilier explique que sa rentabilité a été impactée 'comme attendu par le plan de transformation, intégralement compensé par les plus-values de cession'. A 3,53 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a diminué de 17% (-12% à périmètre constant).



Sa PDG Véronique Bédague pointe néanmoins l'allégement du bilan, porté par une réduction très significative de l'endettement, et une 'très solide dynamique commerciale, avec en particulier au second semestre des ventes au détail en nette croissance de 14%'.



Nexity table sur un résultat opérationnel courant positif en 2025. Ses priorités lui permettent d'envisager à moyen terme la reprise du versement de dividende, sous réserve que le ratio de levier soit inférieur à 3,5 fois.





Valeurs associées NEXITY 13,29 EUR Euronext Paris +3,02%