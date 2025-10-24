Nexity dans le rouge, la visibilité reste faible

(AOF) - Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d'affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. En Bourse, l'action du promoteur immobilier chute de près de 8% à 9,445 euros. La baisse du chiffre d'affaires est principalement due à la chute de 88% des revenus de l'activité tertiaire à 44 millions d'euros. Cette dernière souffre de "l'effet de base lié aux livraisons d'envergure réalisées en 2024".

Les revenus de l'activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel ont reculé de 5% à 1,576 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires des services a augmenté de 3% à 312 millions d'euros.

Poursuite de la dynamique des accédants

Sur le plan commercial dans l'immobilier résidentiel, Nexity a enregistré un total de 7 106 réservations sur la période, soit une baisse de 12% en volume et de 10% en valeur à 1,515 milliard d'euros. La société signale la poursuite de la forte dynamique sur les accédants à +26% sur neuf mois, avec près de 2 000 réservations. Les accédants représentent désormais 28% du mix commercial, en hausse de 9 points.

Les ventes en bloc ont totalisé 3 665 réservations, dont 50% signées au troisième trimestre avec 1 848 réservations, "démontrant la forte saisonnalité de cette activité sur le second semestre," souligne Nexity. "Le backlog s'élève à 3,9 milliards d'euros, soit l'équivalent de 1,5 année d'activité," a précisé la société.

" Corrigé de l'inflation, le carnet de commandes, en termes d'unités, revient aux niveaux observés dans les années 2010. Étant donné que la relance de la promotion immobilière prendrait au moins deux ans, la vitesse de la reprise économique de Nexity reste incertaine pour 2026 et même 2027 ", prévient AlphaValue.

"L'activité commerciale de Nexity continue de s'améliorer au 3ème trimestre, malgré un marché contraint par la fin du Pinel, un contexte politique instable et l'attentisme lié aux permis de construire avant les élections municipales," a commenté la PDG, Véronique Bédague.

Objectifs annuels confirmés

Le promoteur immobilier vise toujours pour 2025 un retour à la rentabilité avec un résultat opérationnel courant positif, hors activités cédées et hors activités à l'international. Le groupe veut poursuivre la maitrise du bilan avec la confirmation d'un endettement net inférieur à 380 millions d'euros. AlphaValue de dit particulièrement intéressé "par le bénéfice net de 2025, qui est une préoccupation majeure pour les actionnaires".

Cette guidance intègre la montée au capital d'Angelotti suite à l'exercice de l'option d'achat notifiée fin septembre dans le cadre de la fenêtre de liquidité, portant ainsi la détention de 55% à 80%. L'impact attendu sur la dette financière nette au 31 décembre s'élève à 45 millions d'euros, dont 20 millions d'euros non cash.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier promoteur français immobilier intégré ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€ recentré sur la promotion résidentielle et, plus marginalement, d’entreprise pour 80 % et, pour 20 %, diversifié dans la gestion, distribution et exploitation ;

- Modèle d'affaires d’opérateur immobilier intégré, unique en France :

- faible intensité en capital, équilibre des activités entre cycles courts, moyens et longs mutualisation des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires,

- engagement par partenariats avec les collectivités dans les conseils et services pour une ville durable,

- extension d’offres spécifiques pour l’accès à la propriété et à la location ;

- Capital éclaté, les principaux actionnaires étant les managers de Nexity (7,3 % des actions), Crédit Mutuel Arkéa (5 %) et La Mondiale (5 %), devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,8 %), Véronique Bédague étant présidente-directrice générale du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Imagine 2026, confronté à un marché des réservations de logements neufs en repli de 42 % sur 2 ans (30 % pour le groupe) :

- changement de gouvernance exécutive pour mener le plan de restructuration : réduction de 16 % des coûts d’ici 2026, strict contrôle des besoins en fonds de roulement, baisse des effectifs, abandon de 103 opérations et allègement de la dette via des cessions d’activités à l’international et, en France (ADB, NPM et Bien’ici),

- stratégie, opérationnelle à partir de début 2025, de redéploiement de l’offre, fondée sur l’usage autant que sur la propriété : régénération urbaine, plateforme d’épargne immobilière et nouvelle marque Nexity Héritage,

- multiplication des partenariats : avec AG2R La Mondiale dans les résidences senior Domitys (n°1 français, présent en Italie, Belgique et île Maurice) et dans la promotion immobilière, avec Suravenir et Artémis dans l’assurance-vie, avec TopHat dans la construction modulaire, Crédit Agricole, Carrefour et Mirabaud dans la régénération urbaine ;

- innovation : fonction « systèmes d’information » orientée vers l’exploitation des opportunités disruptives - cloud public, infogérance, information...,

- Stratégie environnementale « Faire ville durable et responsable » :

- objectif 2030 relevé de réduction de 42 %, vs 2019, des émissions de CO2 par m2 livré,

- végétalisation de toute la promotion immobilière en 2023,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 4,54Mds€ dans la promotion ;

- Structure financière encore tendue mais dette nette ramenée à 843 M€ face à une trésorerie de 1 Md€ et soutien des partenaires bancaires et créanciers.

Défis

- Après un recul de 14 % du chiffre d’affaires et un quintuplement du résultat net au 1er semestre, objectifs 2024 non chiffrés : « résultat opérationnel positif marquant un point bas financier et dette financière sensiblement inférieure à celle de 2023 ;

- Objectifs 2025 : retour à la profitabilité opérationnelle et endettement net inférieur à 300 M€ ;

- Suspension du dividende depuis 2 ans.