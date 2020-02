Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity-Chiffre d'affaires : 4.499 millions d'euros (+9%) Reuters • 25/02/2020 à 18:26









PARIS, 25 février (Reuters) - Nexity NEXI.PA a annoncé mardi dans un communiqué: * NEXITY SA NEXI.PA - CHIFFRE D'AFFAIRES : 4.499 MILLIONS D'EUROS (+9%) * EBITDA : 573 MILLIONS D'EUROS (+10%), SOIT 12,7% DE TAUX DE MARGE * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AVANT ÉLÉMENTS NON COURANTS : 163 MILLIONS D'EUROS (-18%) * CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDU EN CROISSANCE SUPÉRIEURE À 10% * EBITDA ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ATTENDUS EN CROISSANCE DE 10% * DIVIDENDE PAR ACTION PROPOSÉ À 2,70EUR AU TITRE DE 2019 Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.05%